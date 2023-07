Bisnis Semakin Berkembang, PLN UID Sulselrabar Sinergi dengan PLN Icon Plus dalam Pemasaran Produk

Manado, Upeks.co.id – PT PLN (Persero) kembali menunjukan keseriusannya dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman di Manado (4/7), PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) menjalin sinergitas dengan PLN Icon Plus guna mengembangkan bisnis dan memasifkan kegiatan pemasaran produk.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Moch. Andy Adchaminoerdin menjelaskan PLN Group terus melakukan transformasi melalui inovasi untuk meningkatkan pelayanan tenaga listrik di Indonesia.

“Salah satu pilar dari segi layanan adalah Costumer Focused, bagaimana pelanggan menjadi nomor satu dan PLN mengedepankan kualitas layanan terbaik kepada pelanggan. PLN yang tadinya supply driven kini hadir menjadi solusi bagi pelanggan,” ujar Andy.

Dengan total 3,7 juta pelanggan di wilayah kerja PLN UID Sulselrabar, Andy menjelaskan PLN terus mendorong inovasi dengan digitalisasi semua proses bisnis dan operasi. Ia menambahkan PLN juga adaptif terhadap tuntutan zaman, kreatif menangkap peluang dan mencari solusi demi kemudahan dan kenyamanan pelanggan.

“Kami optimis dengan sinergitas ini berbagai macam produk PLN dan PLN Icon Plus seperti pasang baru, tambah daya, layanan khusus dan layanan internet dapat dikenal lebih masif. Segala bentuk layanan PLN juga dapat dijangkau dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile,” ujar Andy.

Senada, Direktur Bisnis Konektivitas PLN Icon Plus, Sigit Witjaksono menjelaskan saat ini PLN telah mengalami perubahan yang pesat dan jauh lebih lincah. “PLN Icon Plus sebagai salah satu subholding beyond kWH, bertugas memegang seluruh bisnis diluar ketenagalistrikan diantaranya konektivitas, digital platform, panel surya, stasiun pengisian daya, data storage dan masih banyak lainnya,” ungkap Sigit

Sigit memaparkan PLN Icon Plus memiliki target pendapatan yang cukup menantang di tahun 2023. “Kami juga menargetkan penambahan menjadi 1 juta pelanggan serta menjadi salah satu penyedia Internet Fixed Broadband terbesar di Indonesia,” ucap Sigit.

Sigit optimis dengan kekuatan insan PLN Group dalam melakukan pemasaran bersama, target yang dicanangkan dapat terlampaui dan produk PLN Icon Plus dapat dikenal lebih luas khususnya di segmen rumah tangga, pemerintah dan industri. (*)