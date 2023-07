Berdandan Sebelum Pulang, PPIH Makassar Sediakan Jasa Make Up Untuk Jemaah

Makassar, Upeks – Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Makassar berupaya memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci.

Khusus jemaah haji perempuan yang ingin tampil cantik dan memesona sebelum tiba di kampung halaman masing-masing, pun bisa mendapatkan layanan khusus melalui jasa make up artist yang disediakan di aula Arafah asrama haji Sudiang Makassar, tempat jemaah diterima setelah mendarat di bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

MAKE UP CORNER, demikian tulisan besar pada sekat pemisah di bagian belakang pojok kiri pintu masuk aula Arafah asrama haji Sudiang Makassar. Dibalik partisi setinggi 170 cm inilah wajah-wajah para ibu hajja yang ingin tampil cantik “didandani” oleh jari jemari yang begitu terampil meliuk memainkan kuas blush on dan pensil alis di atas “kanvas” wajah jemaah. Gincu (lipstik) berbagai warna serta bedak foundation berbagai merek tersedia di MAKE UP CORNER ini, tergantung permintaan jemaah.

Bukan hanya “memoles” wajah jemaah, 5 orang pegawai UPT Asrama Haji yang memberi layanan di MAKE UP CORNER ini juga menawarkan jasa memasangkan pakaian “kebesaran” dan hijab blink – blink dengan segala pernak – perniknya kepada ibu -ibu jemaah haji.

Koordinator penyedia layanan jasa make aritst di aula Arafah Asrama Haji Makassar Sulpiadianti, mengatakan, bahwa setiap jemaah haji perempuan pasti ingin tampil cantik di hadapan keluarganya setelah tiba dari tanah suci. Dari situlah hatinya tergerak untuk membantu mewujudkan impian dan keinginan para jemaah tersebut.

“Berbagi itu indah, bukan hanya berupa materi. Dan alhamdulillah niat kami untuk bisa berbagi dengan keahlian yang kami punya bisa diakomodir oleh Kepala UPT dan panitia haji (PPIH. red). Itulah kenapa kami ada disini melayani jemaah,” ucap Sulpiadianti, pegawai honorer yang mengabdi di UPT Asrama Haji Sudiang.

Diakui Sulpiadianti, ini adalah kali pertama dirinya bersama rekan – rekan memberikan bantuan jasa make up dan memasangkan pakaian jemaah haji perempuan yang baru tiba dari tanah suci.

“Dari sisi hitung -hitungan bisnis ini peluang yang cukup menjanjikan, namun karena kami melakukannya dengan keikhlasan sehingga kami tidak memasang tarif. Keikhlasan jemaah saja berapa-berapa yang dikasih,” imbuhnya.

Ditambahkan Sulpiadianti, walaupun mereka tidak memasang tarif bagi jemaah, tapi Ibu – ibu hajjah yang datang ke MAKE UP CORNER sepertinya telah paham dengan “dunia” tata rias dan harga bahan make up dan peralatan yang digunakan.

“Ibu – ibu hajjah yang datang ke kami mungkin memang sudah sering menggunakan layanan jasa make up sehingga mereka paham berapa biayanya, maskipun kami tidak memasang tarif,” ungkap Ria, salah satu rekan Sulpiadiantinya di MAKE UP CORNER aula Arafah, Senin 17 Juli 2023.

Ternyata layanan mereka tidak hanya sebatas di aula, namun jemaah haji yang transit dan menginap di asram haji Sudiang Makassar juga menggunakan jasa layanan make up ini.

Dikatakan Ria, jemaah dari Maluku dan Maluku Utara bahkan memanggil mereka ke kamar-kamar wisma untuk dimake up sebelum ke bandara melanjutkan perjalanan ke daerahnya.

“Alhamdulillah, jemaah dari Maluku dan Maluku Utara bahkan memanggil kami ke kamar wisma. Mereka minta dirias sebelum ke bandara. Pokoknya sejak kloter pertama tiba sampai sekarang ada-ada saja yang memanggil kami,” akunya.

Bahkan, kata dia lagi, mereka diajak oleh jemaah turut serta ke daerah sekedar merias mereka saat bus yang ditumpangi singgah di salah satu rumah makan menjelang tiba di tempat tujuan.

“Kemarin waktu jemaah haji dari Bone tiba waktunya sangat singkat di aula Arafaf, sehingga kami diajak ikut ke Bone. Kami mau-mau saja karena mumpung pak bos (Kepala UPT) juga mengijinkan. Kami merias para jemaah sekaligus memasangkan pakaiannya di tempat persinggahan bus. Alhamdulillah mereka tampak puas dan senang sekali dengan layanan kami. Selain wajah mereka kami make up, pakaian andalan yang dibeli di tanah suci juga kami bantu pakaiakan sehingga terlihat rapi dan wow,” pungkasnya. (rls)