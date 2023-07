Baru Sebulan Mengaspal, New XL 7 Pimpin Penjualan Capai 15 Persen

MAKASSAR,UPEKS.co.id— PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) juga terus berupaya menghadirkan beragam inovasi hingga menghadirkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat maupun lingkungan.

Upaya ini pun disambut baik oleh masyarakat Indonesia, terlihat dari catatan positif penjualan Suzuki selama Juni 2023 lalu. Secara keseluruhan, XL7 yang belum lama diluncurkan langsung memimpin penjualan dalam kategori mobil penumpang dengan capaian sebesar 15% dari total penjualan ritel Suzuki.

Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan kendaraan multifungsi dan bernilai positif pada lingkungan, mobil penumpang yang masuk dalam kategori kendaraan rendah emisi karbon menjadi primadona pasar.

Per 15 Juni 2023 lalu, Suzuki perdana memperkenalkan SUV 7 penumpang yang disertai penyempurnaan terbaru yaitu sematan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) dan fitur-fitur terkini, dengan tujuan untuk menghadirkan kendaraan ramah lingkungan yang tangguh, efisien dalam penggunaan bahan bakar, serta harga terjangkau.

Setelah meluncurkan tipe terbarunya dengan tambahan sematan teknologi hybrid, secara keseluruhan penjualan ritel XL7 mencetak catatan positif sebesar 36% apabila dibandingkan dengan penjualan Mei 2023, serta mengalami peningkatan penjualan secara ritel sebesar 24% jika dibandingkan dengan Juni 2022.

Penjualan didominasi oleh New XL7 Hybrid tipe Alpha dengan transmisi otomatis (AT) dengan pilihan warna New Savanna Ivory – Black dan White – Black. Diketahui bahwa tipe hybrid New XL7 (Alpha dan Beta) ini mendominasi sebesar 74 peraen dari total penjualan New XL7 tipe terbaru.

“Catatan penjualan yang positif ini menjadi bukti bahwa masyarakat yang sudah beralih dan tertarik terhadap mobil ramah lingkungan yang berdampak positif bagi keberlangsungan lingkungan,” terang Randy R. Murdoko, Asst. to Dept. Head 4W Sales PT SIS.

Kata dia, kehadiran New XL7 Hybrid ini tentu menjadi pilihan tepat karena bukan hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga mobil ini didesain untuk mampu menunjang kegiatan sehari-hari di perkotaan maupun digunakan untuk berpetualang bersama keluarga.

“Kami akan terus menjalankan edukasi keunggulan fitur-fitur yang dihadirkan SHVS, demi pemanfaatan maksimal fitur yang dimiliki kendaraan-kendaraan hybrid Suzuki,” katanya.

Adanya perubahan pandangan dalam kepemilikan mobil ini menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh Suzuki. Untuk itu, New XL7 Hybrid dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan mobil ramah lingkungan yang tangguh, efisien dan harga terjangkau.

Meskipun sudah memiliki banyak pembaruan dari segi teknologi, fitur, hingga segi eksterior maupun interior, New XL7 Hybrid memiliki penawaran harga yang terjangkau untuk memudahkan masyarakat Indonesia memiliki mobil yang berdampak baik bagi lingkungan.

Posisi kedua disusul oleh All New Ertiga yang menorehkan kontribusi 10% dari total penjualan secara keseluruhan. Sedangkan, pada penjualan mobil komersil masih dikuasai oleh Rajanya Pick Up, yaitu New Carry yang menjajaki 55% dari total penjualan Suzuki.

Mobil kategori penumpang selanjutnya yang tetap menjadi incaran keluarga Indonesia adalah All New Ertiga. “Jika dibandingkan dengan periode Januari hingga Juni 2022, penjualan secara ritel All New Ertiga periode Januari hingga Juni 2023 mengalami peningkatan sebesar 12 persen,” ucapnya.

Pada sektor komersil, New Carry masih memimpin papan torehan penjualan setelah berhasil berkontribusi sebesar 55 persen terhadap penjualan Suzuki secara keseluruhan di bulan Juni 2023.

“Capaian positif yang diraih ini sekaligus membuktikan bahwa New Carry terus menjadi mobil praktis idaman bagi para wirausaha untuk mengangkut barang kebutuhannya atau proses jual beli untuk usahanya. Peningkatan ini juga membuktikan bahwa New Carry berhasil mempertahankan gelarnya sebagai “Rajanya Pick-Up” yang memiliki performa tangguh, daya tahan tinggi, dan dapat mengangkut muatan sampai dengan kapasitas maksimal 1 ton,” pungkasnya.

Selain New Carry, XL7, dan All New Ertiga, pada kategori model impor juga membawa kabar gembira. Tercatat pada bulan Juni 2023 untuk penjualan kategori mobil CBU berkontribusi sebesar 16 persen dari total penjualan ritel Suzuki. Hal ini tentu sangat baik karena Suzuki mampu mempertahankan penjualan bahkan mengalami peningkatan. (Mit)