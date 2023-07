AVOCI Kopdar di TSM dan Meriahkan Ocean Dream Kalla Toyota

MAKASSAR,UPEKS.co.id— AVOCI (Alphard Vellfire Owner Club Indonesia) chapter Celebes baru saja menggelar Kopdar di Trans Studio Mall. Selain kopdar, puluhan member AVOCI juga turut memeriahkan gelaran Ocean Dream by Kalla Toyota yang juga digelar di Trans Studio Mall.

Komunitas otomotif yang dibentuk tahun 2022 ini menggelar kopdar untuk mempererat silaturahmi sesama member. Tak hanya itu, kopdar juga dirangkaikan dengan agenda pengenalan member yang baru saja bergabung dengan AVOCI. Hingga saat ini, AVOCI telah memiliki 51 member yang tersebar di wilayah Sulawesi.

Ketua AVOCI Celebes, Ahmad Shalihin Halim mengungkapkan bahwa rundown kegiatan kopdar cukup padat, dimulai dari berkumpul di Monumen Mandala, kemudian rolling dengn rute Monumen Mandala – Jl. Pettarani – Jl. Andi Tonro, Jl. Ratulangi, CPI hingga finish di Trans Studio Mall.

“Kami dari AVOCI juga menggelar rapat pengurus terkait membership dan program kegiatan AVOCI dua hingga tiga bulan kedepan. AVOCI juga berterima kasih kepada Kalla Toyta yang senantiasa memberi dukungan dalam setiap kegiatan yang AVOCI gelar,” ungkapnya.

Sejak dibentuk 4 September 2022, komunitas ini cukup aktif menggelar kegiatan. Diantaranya, kegiatan bakti sosial di beberapa kabupaten atau kota, berbagi dengan warga kurang mampu, menyalurkan bantuan ke Panti Asuhan dan Pondok Pesantren, Touring rute pendek maupun panjang, kopdar member hingga promosi wisata Sulsel.

“Saya berharap komunitas ini semakin solid dan memberikan manfaat kepada masyarakat. AVOCI juga tengah merancang bebrapa kegiatan yang akan digelar hingga akhir tahun mendatang,” pungkas Ahmad Shalihin Halim selaku Ketua AVOCI Celebes.

Kata dia, kepada program-program yang bersifat sosial sesuai misi lahirnya AVOCI itu sendiri. “Pokoknya Kalla Toyota is the best lah. Senantiasa memberi support yg luar biasa di setiap kegiatan-kegiatan kami,” ucapnya.

Ia mengatakan, beberapa bulan lalu, AVOCI juga telah melakukan touring perdananya di awal September lalu. “Komunitas mobil Toyota ini melakukan touring perdana yang dirangkaikan dengan explore Wisata ke Kabupaten Pangkep,” katanya.

“Sebanyak 20 member komunitas AVOCI ikut serta dalam touring ini. Touring dimulai dari Mal Ratu Indah Makassar dan diakhiri di Center Point of Indonesia (CPI) Makassar,” tambahnya.

Sementara itu, Marketing Manager Kalla Toyota, Mifta Farid S Putra menambahkan, bahwa Kalla Toyota senantiasa memberikan dukungan kepada komunitas mobil Toyota yang akan menggelar kegiatan positif, salah satunya komunitas AVOCI Celebes.

“Kami akan memberikan wadah dan mendukung seluruh kegiatan komunita Toyota. Hal ini akan membangun paradigma di masyarakat bahwa komunitas otomotif juga bisa menggelar kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Mit)