Unismuh Makassar Raih Juara Understanding ASEAN 2023 di Singapore Polytechnic

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar memenangkan dua kategori lomba dalam kegiatan Understanding ASEAN 2023 yang diselenggarakan oleh Polytechnic Singapore. Acara penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Unismuh Business Center, Gedung Iqra Lantai 2, Kampus Unismuh Makassar.

Dalam kegiatan ini, Unismuh Makassar mengutus sepuluh mahasiswa sebagai delegasi yang berpartisipasi dalam tiga kategori lomba, yaitu lomba presentasi, ide terbaik, dan lomba poster. Lomba tersebut telah berlangsung sejak 5 Mei hingga 2 Juni 2023 secara virtual.

Menariknya, delegasi Unismuh berhasil memenangkan dua kategori lomba, yakni presentasi dan best idea. Ahmat Supratman, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unismuh, merupakan Ketua Tim yang berhasil meraih prestasi tersebut. Sementara itu, lomba poster masih dalam tahap penilaian. Mahasiswa Unismuh tetap berpeluang menang dalam lomba itu.

Selain Ahmat Supratman, sembilan mahasiswa Unismuh lainnya juga berpartisipasi dalam lomba tersebut. Mereka adalah Fachrul Achsan Saputra, Siti Nun Ainun Kelsaba, Ismeth Nurhadi, Fitrah Amalia Nurullah, dan A Nur Inayatul Aini dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris.

Mahasiswa lainnya Nur Aisyah dari Program Studi Akuntansi, Saefulloh Bakri dari Prodi Teknik Pengairan, Arwiza Amelia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, serta Nursupiani Putri dari Prodi PGSD.

*Kalahkan Perguruan Tinggi Terkemuka di ASEAN*

Ketua Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA) Unismuh, Dr Nenny, menjelaskan bahwa kegiatan lomba ini diikuti oleh beberapa perguruan tinggi di Asia Tenggara, antara lain Rajamangala University of Technology Thailand, Ho Chi Minh University of Science and Technology Vietnam, Mindanao State University Philippines, Isabela State University Philippines, dan Unismuh Makassar.

Dalam acara penyerahan penghargaan, Tan Kah Ken, perwakilan dari Singapore Polytechnic, memberikan apresiasi atas partisipasi Unismuh dan menyatakan harapannya agar kerja sama yang telah terjalin lama antara Singapore Polytechnic dan Unismuh dapat terus berkelanjutan di masa mendatang.

Tan Kah Ken juga mengapresiasi kegigihan mahasiswa Unismuh dalam mengikuti kegiatan Understanding ASEAN selama sekitar 5 pekan.

Sementara itu, Rektor Unismuh Makassar, Prof. Ambo Asse, turut menyampaikan terima kasih atas prestasi yang diraih oleh mahasiswa Unismuh. Ia menekankan bahwa prestasi tersebut juga berkontribusi dalam menopang akreditasi perguruan tinggi.

Prof Ambo Asse juga mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan oleh LPKA dalam membimbing mahasiswa dalam meraih prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dari Tan Kah Ken kepada Rektor Unismuh, Prof. Ambo Asse, Wakil Rektor III, Dr. Muhammad Tahir, dan Ketua LPKA, Dr. Nenny. Selanjutnya, Tan Kah Ken menyerahkan sertifikat lomba kepada sepuluh delegasi Unismuh. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama untuk mengabadikan momen bersejarah ini.

Keberhasilan Unismuh Makassar dalam meraih penghargaan Juara Understanding ASEAN 2023 menunjukkan komitmen dan kualitas pendidikan yang tinggi di perguruan tinggi ini. Prestasi ini juga memberikan dorongan bagi mahasiswa Unismuh untuk terus berprestasi dan berkontribusi dalam upaya memperkuat hubungan ASEAN di masa yang akan datang. (aca).