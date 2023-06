Tim PKM FEB Unismuh Makassar Melakukan Kegiatan di Thailand

MAKASSAR,UPEKS.co.id—Tim PKM FEB Unismuh Makassar melakukan kegiatan di Eakkapap Sasanawich Islamic School, Provinsi Krabi, Thailand, Selasa (06/06/2023).

Adapun judul pada kegiatan tersebut “Financial Literacy Through The Preparation of Financial Statements Based on Digital Financial Applications” dan kegiatan Kegiatan ini di danai dari hibah Internal Unismuh makassar.

PKM International ini memberikan edukasi terkait dengan literasi keuangan dan bagaimana guru dapat melakukan management terkait dengan keuangannya.

Kegiatan ini dihadiri oleh 20 orang guru di Aula Eakkapap Sasanawich Islamic School yang dibuka langsung oleh perwakilan Walikota Mr. Mujahid dan Kepala Sekolah yang diwakili Mr. Takeem Kundee. (***)