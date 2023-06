The New SUV dari Mitsubishi Motors Segera Meluncur di Indonesia

JAKARTA, UPEKS.co.id – Mitsubishi Motors Corporation (selanjutnya akan disebut Mitsubishi Motors) akan memperkenalkan model The New SUV pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2023.

Dengan memanfaatkan warisan kekuatan brand dalam pengembangan kendaraan, model terbaru ini menampilkan sebuah SUV penuh gaya yang kokoh, autentik namun futuristik, serta kepraktisan seperti handling yang mudah dan ruang penyimpanan serbaguna, serta kenyamanan termasuk kabin yang luas.

The New SUV ini telah beberapa kali di uji coba pada jalan dan lingkungan ASEAN, sehingga dapat memberikan peace of mind saat dikemudikan di berbagai medan jalan baik yang kasar maupun yang tergenang air akibat cuaca.

Guna memberikan pengalaman berkendara yang aman dan semakin nyaman bagi semua orang di dalamnya, The New SUV serba baru inipun menjadi kendaraan pertama yang telah dilengkapi dengan Dynamic Sound Yamaha Premium, sebuah sistem audio otomotif yang untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Mitsubishi Motor berkolaborasi dengan Yamaha Corporation.

MMKSI Membuka Pre-Order The New SUV Mitsubishi Motors

Pada hari yang sama, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) yang berpartisipasi pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2023, sekaligus mengumumkan telah dimulainya periode pre-order untuk model The New SUV tersebut, pada sesi press conference di booth Mitsubishi Motors.

“Kami sudah memulai tahap pre-order untuk The New SUV yang akan diluncurkan di Indonesia pada Agustus 2023 di ajang GIIAS 2023. Konsumen sudah mulai dapat melakukan pre-order dengan menghubungi tenaga sales dan dealer resmi Mitsubishi Motors,” ungkap Tetsuhiro Tsuchida, Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI.

Selain itu, lanjutnya, untuk konsumen yang melakukan pre-order dari periode yang ditentukan hari ini berhak mendapatkan tambahan Masa Gratis Service dan Sparepart selama 20,000 km atau 1 tahun mana yang tercapai lebih dulu diluar paket standard yang sudah termasuk dalam pembelian kendaraan.

Diketahui, periode pre-order The New SUV dibuka pada 31 Mei 2023 sampai dengan batas waktu yang akan diinformasikan kemudian.

Keikutsertaan MMKSI Pada IIMS Surabaya 2023

MMKSI berpartisipasi pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2023, yang diselenggarakan pada 31 Mei – 4 Juni 2023 di Grand City Convex Surabaya.

Selain mengumumkan informasi terbaru mengenai rencana kehadiran The New SUV dari Mitsubishi Motors yang sudah semakin dekat, dan direncanakan hadir untuk pasar Indonesia pada Agustus 2023, MMKSI mengumumkan informasi periode pemesanan kendaraan dengan skema pre-order, untuk model kendaraan baru ini sejak 31 Mei 2023.

Pada ajang IIMS Surabaya 2023, MMKSI hadir di Exhibition Hall Grand City Convex Surabaya di booth K, dengan luas seluas 253 m2 dengan tema “Life’s Adventure Park”, melalui penekanan pada petualangan hidup sebagai inovasi yang berfokus pada kepuasan pengguna kendaraan Mitsubishi Motors.

MMKSI menghadirkan total empat unit display yang dapat dieksplore oleh pengujung, yakni New Xpander Cross Premium CVT, New Xpander Ultimate, New Xpander Exceed, dan Pajero Sport Dakar 4×2.

Selain itu, konsumen juga dapat mencoba tes jalan dan mendapatkan impresi langsung unit test drive New Xpander Cross Premium CVT, New Xpander Ultimate CVT, dan Pajero Sport Dakar 4×2 yang disediakan pada area test drive. (Mit)