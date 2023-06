Suzuki New XL7 Hybrid Resmi Diluncurkan, SUV yang Ramah Linkungan

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Menjadi pilihan nomor satu konsumen Suzuki di kategori passenger car, kini XL7 mendapatkan sentuhan dan ubahan baru untuk terus meningkatkan minat dan kepuasan pelanggan di Indonesia.

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) hari ini resmi meluncurkan produk terbaru New XL7 Hybrid yang mengusung tagline “New Energy to Move Further” di Jakarta sebagai inisiasi kehadirannya di seluruh jaringan Suzuki secara Nasional.

Semangat dan sentuhan baru, yang dibawa oleh New XL7 Hybrid menandai keberadaannya sebagai SUV 7 penumpang ramah lingkungan dengan teknologi hybrid pertama di kelasnya.

4W Sales & Marketing Director Suzuki Indonesia, Matsushita Ryohei mengatakan, bahwa New XL7 Hybrid ini merupakan aktualisasi komitmen dari Suzuki yang berupaya memenuhi kebutuhan akan SUV ramah lingkungan untuk mobilitas keluarga modern sehari-hari.

“Suzuki telah memperkenalkan XL7 sejak tahun 2020 dan langsung menerima sambutan yang hangat di publik Indonesia, hingga menjadi salah satu unggulan Suzuki hingga saat ini. Suzuki terus menghadirkan berbagai inovasi untuk menghadirkan produk dan layanan yang lebih baik untuk mendukung kebutuhan sehari-hari pelanggan. Seperti yang kami lakukan saat ini, New XL7 Hybrid ini adalah wujud kesinambungan Suzuki akan kontribusi terhadap dunia yang berkelanjutan,” ucapnya.

New XL7 Hybrid tetap mengusung desain SUV yang gagah dan fungsional untuk keluarga, dan saat ini Suzuki menggabungkan kelebihan-kelebihan yang sudah ada di XL7 dengan penambahan teknologi SHVS yang ramah lingkungan.

“Penggunaan teknologi SHVS menjadikan New XL7 Hybrid sebagai pelopor SUV 7 penumpang di kelasnya yang menggunakan teknologi hybrid. Keluarga Indonesia bisa segera merasakan pengalaman baru berpetualang bersama New XL7 Hybrid sekaligus berkontribusi positif terhadap lingkungan,” jelasnya.

Daya tarik yang terdapat pada New XL7 Hybrid meliputi sejumlah pembaruan pada sektor dapur pacu, tampilan eksterior, kelengkapan interior serta fitur keselamatan. Saat ini, New XL7 Hybrid menggunakan mesin K15B yang dipadukan dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

SHVS meliputi 2 komponen penting yaitu Integrated Starter Generator (ISG) dan Lithium-ion battery yang akan membantu meringankan kinerja mesin 1.500cc berkode K15B. Perangkat teknologi tersebut memungkinkan adanya fungsi engine auto start-stop yang bekerja untuk meminimalisir penggunaan bahan bakar ketika tidak diperlukan, sehingga emisi gas buang serta konsumsi bahan bakar pun dapat dikurangi selama perjalanan.

Teknologi SHVS yang praktis dan terbukti minim biaya perawatan ini tidak perlu dikhawatirkan oleh penggunanya, karena untuk komponen Lithium-ion battery sudah dijamin oleh Suzuki melalui kebijakan garansi resmi selama 8 tahun.

Tampilan sebagai SUV pun semakin tegas dengan sejumlah pembaruan pada sisi eksterior, antara lain seperti new front grill design yang kini mendapatkan sentuhan black color dan new black wheel sehingga lebih gagah.

Selain itu, penggunaan teknologi kemudahan berkendara diberikan lewat fitur new autolight with guide me light dan new auto retractable mirror. Melengkapi hal tersebut New XL7 Hybrid juga mendapatkan new tailgate garnish chrome, new short pole antenna, new hybrid emblem dan new two-tone body color.

Kenyamanan dalam mengendarai New XL7 Hybrid turut ditingkatkan lewat sejumlah hal baru seperti new E-mirror touchscreen, new cruise control, new interior color, new black wood pattern ornament instrument panel dan new gear shift indicator.

Sedangkan, rasa aman diperjalanan juga ditunjang dengan adanya fitur new hill hold control untuk menjaga posisi mobil saat stop & go di jalan menanjak.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, New XL7 Hybrid hadir dengan tiga varian berbeda yang dapat menjadi pilihan bagi konsumen yaitu Alpha, Beta, dan Zeta.

Pada varian Alpha, hadir dengan pilihan warna baru yaitu New Savanna Ivory – Black dan Snow White Pearl – Black sambil melengkapi pilihan warna yang sudah ada seperti Sunrise Orange – Black dan Cool Black.

Kemudian, untuk varian Beta dan Zeta terdapat 4 pilihan warna yaitu Metallic Magma Grey, Pearl Brave Khaki, Snow White Pearl, dan Cool Black. Untuk transmisinya, New XL7 Hybrid memiliki 2 pilihan yaitu automatic transmission (AT) dan manual transmission (MT).

“Dunia ini penuh dengan kegembiraan, dan dengan keberadaan Anda di balik kemudi XL7, Anda dapat menjelajahinya dengan penuh gaya. Di kota dan di jalan terbuka, ini adalah mobil yang menjadikan pengalaman berkendara Anda unik. Bagi masyarakat yang menginginkan New XL7 Hybrid, tidak perlu khawatir karena unit baru ini telah tersedia di diler resmi Suzuki Indonesia,” ucapnya.

Kata dia, hal ini dilakukan agar para calon konsumen bisa segera merasakan sensasi berkendara menggunakan New XL7 Hybrid dengan cara mendaftarkan langsung ke diler resmi terdekat atau bisa melakukan pemesanan secara online melalui website resmi www.suzuki.co.id dan mengisi data diri sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.

Adanya layanan dan cepatnya ketersediaan unit seperti ini, merupakan salah satu komitmen Suzuki dalam memberikan kepuasan bagi konsumen setia Suzuki. Suzuki juga berharap dengan adanya New XL7 Hybrid ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan mobil SUV yang aman bagi keluarga dan juga lingkungan. (Mit)