RSUD HASDR Sambut Mahasiswa Praktek Klinik dan Orientasi Umum Tenaga Non ASN

BULUKUMBA, UPEKS.co.id — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H.A.Sulthan Dg Radja Bulukumba kembali menyelenggarakan kegiatan penyambutan praktik klinik mahasiswa keperawatan STIKES Panrita Husada Bulukumba sebanyak 24 orang dan Orientasi umum bagi pegawai non ASN 34 orang di Aula Lantai III, Seni (5/6/2023).

.

Pembukaan dan penerimaan dilakukan Wakil Direktur Pelayanan Non Medik , Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan Dr. Asnarti Said Culla, MH di dampingi dr. Andi Marlah Susyanti Akbar,M.Tr Adm. Kes dalam sambutan penerima Ia mengungkapkan bahwa dengan kegiatan orientasi umum pegawai non ASN dan praktik klinik mahasiswa keperawatan ini bisa menambah wawasan dan Ilmunya, sehingga dapat menjadi bekal untuk menjadi perawat profesional dan petugas.

“Bagi mahasiswa Selama mengikuti praktik klinik agar selalu mematuhi prosedur dan aturan yang ada melalui perawat pedamping dimasing-masing ruangan nantinya serta identitasnya selalu dipakai selama mengikuti praktik klinik,” ungkapnya.

Dr. Asnarti juga menambahkan saat ini RSUD H.A.Sulthan Dg Radja Bulukumba dalam tahap persiapan rumah sakit Pendidikan Satelit dengan bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di Makassar dimohon doa dan bantuannya semua semoga ini cepat terwujud.

Sementara itu Dosen pembimbing Hamdana,S.Kep.Ns. M.Kep dasaat di hubungi menjelaskan STIKES Panrita Husada telah bekerja sama sejak lama dengan RSUD HASDR.

“Alhandudillah sejak mahasiswa melaksanakan Praktik klinik mahasiswa keperawatan, mahasiswa mendapatkan kompentensi yang terpenuhi, kedisiplinan, ketertiban yang lebih baik,” ucapnya.

Setelah dilaksanakan penerima peserta orientasi pegawai Non ASN dan mahasiswa mendapatkan pre test, orientasi dengan materi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi,Sasaran keselamatan pasien mutu rumah sakit, mutu rumah sakit, kesehatan dan keselamatan kerja. (sufri)