Nikmati Kelezatan Hidangan Khas Mexico Bersama Swiss-Belinn Panakkukang Makassar

Makassar, Upeks–Swiss-Belinn Panakkukang Makassar yang merupakan midscale hotel yang berlokasi strategis di Jl Adiyaksa,Panakkukang Makassar ini bersiap memanjakan masyarakat Makassar dan sekitarnya dengan promo makanan dan minuman yang kali ini mengangkat konsep hidangan Khas Mexico yang dapat dinikmati di The Lounge, yang berlokasi di lantai dua hotel mulai pukul 11.00 – 23.00 WITA. Promo hidangan Khas Mexico ini juga dapat dinikmati mulai dari 1 Juni – 31 Agustus 2023 mendatang.

Hidangan Khas Mexico pertama yang menjadi menu unggulan adalah “ Chicken Quesadillas “. Hidangan lezat dan menggugah selera ini terbuat dari tortilla atau roti pipih berbentuk segitiga dengan berbagai isian antara lain potongan daging ayam, dan potongan sayuran segar yang ditumis bersama, kemudian di sajikan bersama dengan keju mozzarella dan salada yang ditawarkan hanya Rp. 60,000,- net per porsi. Untuk melengkapi pengalaman menikmati kuliner Mexico bersama Swiss-Belinn Panakkukang Makassar, “Milky Midori” yang merupakan salah satu minuman Khas dari Mexico yang terbuat dari campuran nanas segar dan sirup melon yang ditawarkan hanya Rp. 32,500,- net per gelas. “ Milky Midori “ dan “ Chicken Quesadillas “ akan menjadi perpaduan yang sempurna untuk dinikmati bersama keluarga, teman atau rekan kerja di The Lounge.

“Swiss-Belinn Panakkukang Makassar melihat antusiasme masyarakat Makassar dan sekitarnya terhadap kuliner, baik kuliner lokal maupun kuliner internasional. Di sini kami menawarkan sebuah pengalaman kuliner yang berbeda dan belum pernah ada di Kota Makassar dengan mengangkat tema hidangan Khas Mexico. Dengan rasa yang otentik dan menggunakan bahan-bahan dan bumbu-bumbu Khas Mexico, kami yakin bahwa promo makanan dan minuman kami akan mendapatkan sambutan yang positif oleh masyarakat Makassar dan sekitarnya,“ ujar Roheman selaku General Manager Swiss-Belinn Panakkukang Makassar.

Selain dapat menikmati kelezatan “ Milky Midori “ dan “ Chicken Quesadillas “, Swiss-Belinn Panakkukang Makassar juga dilengkapi oleh berbagai fasilitas antara lain; parkir kendaraan bermotor yang dapat mengakomodir hingga 200 kendaraan , GRATIS internet berkecepatan tinggi yang tersedia di seluruh area hotel, serta diskon 15% untuk makanan dan minuman bagi pemegang Kartu Kredit BCA, BNI dan BRI.(*)