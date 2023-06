Jadi Inspektur Upacara Harlah Pancasila 2023 PDIP Sulsel, RPG: Pancasila The Way of Life

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi selatan menggelar Upacara Hari Lahir Pancasila di Halaman Kantor Sekretariat DPD PDIP Sulsel, Kamis (1/6/2023) pagi.

Sekretaris PDIP Sulsel, Rudy Pieter Goni (RPG) didapuk sebagai inspektur upacara (Irup), dan diikuti puluhan pengurus PDIP Sulsel. Dalam sambutannya, RPG menekankan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila adalah the way of life kita atau jalan hidup dalam setiap perilaku kita menjadi tuntunan,” ujarnya.

Menurut legislator Sulsel itu, jika tidak ada Pancasila, mungkin Indonesia sudah lama tercabik. Tapi dengan adanya Pancasila, inilah yang menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

“Kami selalu melakukan upacara mengingat memperingati dan juga menemukan komitmen kita pada Pancasila itu sendiri,” imbuh RPG.

Sementara, Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderniasasi PDIP Sulsel, Muhammad Iqbal Arifin, mengatakan Pancasila menjadi pegangan hidup kita berbangsa dan bernegara.

“Pancasila adalah ideologi yang sampai kapanpun bisa penuh dan tetap menjadi dasar dari semua masyarakat dari Sabang sampai Merauke,” ujar Iqbal.

Menurut Iqbal, setiap tanggal satu Juni ini bisa dijadikan langkah awal, generasi-generasi muda yang ada di Indonesia memikirkan bagaimana bersaing dengan negara-negara lain dalam proses modernisasi yang berjalan begitu pesat. (mah)