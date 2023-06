Gerai IM3 Makassar Usung Konsep Fast, Simple dan Flexible

Makassar, Upeks–Setelah sukses dilakukan di Kota Jakarta pada bulan Januari lalu, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) kembali melanjutkan pembaruan gerainya dengan konsep Fast, Simple dan Flexible untuk 32 Gerai IM3 di Indonesia.

Peresmian gerai serentak dilakukan, Senin (26/6/2023), termasuk Gerai IM3 di Makassar di Region Kalisumapa. Dihadiri Customer VIP Rudi Pieter Goni, Anggota DPRD Provinsi Sulsel.

Senior Vice President (SVP) Head of Region Kalimantan & Sumapa Prio Sasongko mengungkapkan, launching gerai dilakukan karena ingin mengubah lebih baru lagi.

“Harapannya semakin banyak pelanggan di kota tersebut, tidak hanya merasakan kecepatan internet, tapi juga pelayan gerai itu sendiri,” ujarnya.

Peresmian ditandai pemotongan tumpeng dan pengguntingan pita gerai IM3 Rejuvenation dihadiri SVH Head of Customer Experience IM3 Phillip Joseph, VP Head of Sales Sumapa Eko Yanuarianto, VP Head of Sales Operations Pramuji VP dan Head of Direct Sales & Retail Fachrul Abdi.

Secara nasional peresmian gerai dipusatkan di Gerai Kayoon Surabaya dihadiri langsung Director and Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison.

Dikatakan, IM3 meresmikan 32 gerai di seluruh Indonesia secara serentak dengan tampilan dan konsep baru serta layanan yang lebih terdigitalisasi.

“Kami siap memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dan nyaman bagi seluruh pelanggan setia, serta menghadirkan pengalaman digital kelas dunia lewat sistem layanan yang lebih modern,” ujarnya.

Gerai IM3 dengan konsep baru ini dirancang untuk memudahkan setiap aktivitas pelanggan dengan adanya agent in service desk maupun agent in express counter. Pelanggan juga akan mendapatkan nomor antrian layanan yang terdigitalisasi dan lebih mudah dengan cara memindai QR Code melalui smartphone. Serta hadirnya fasilitas high speed WiFi connection untuk mendukung komunikasi pelanggan selama berada di Gerai IM3, hingga area live demo unit yang menunjukan deretan pilihan smartphone terbaru dengan bundling paket Prime dari IM3 Postpaid. (*)