Asmo Sulsel Kembali Helat Astra Motor Journalist Competition 2023 

Makassar, Upeks–Astra Motor (Asmo) Sulsel sebagai main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon kembali menggelar Astra Motor Journalist Competition 2023.

Kick Off dimulainya Journalist Competition 2023 ini dihadiri pejabat baru Marketing Manager Asmo Sulsel wilayah Sulselbar, Kresna Murti Dewanto dan Manager Honda Customer Care (HC3) Asno Sulsel, Andre Widya Kurniawan, Sabtu (17/6/2023).

Marketing Communication Astra Motor Sulsel, Moh Arif Reda menjelaskan, kegiatan ini akan berlangsung selama lima bulan, mulai Juni hingga Oktober 2023 dengan tema berbeda setiap bulannya.

Untuk bulan Juni mengusung tema Honda Everywhere, bulan Juli PSM Juara, Honda Juara. Agustus, Satu Hati Sinergi Bagi Negeri. September, Honda Jagoan Kita Semua. Oktober, Selalu Bersama Honda.

“Dua kategori yang dilombakan, cetak dan online dengan hadiah uang tunai dan hadiah utama untuk Best The Best satu Unit Honda Beat CBS,” ujarnya.

Astra Motor Journalist Competition 2023, lanjut Reda, sebagai apresiasi kepada jurnalis yang selama ini membantu Asmo Sulsel mempublikasikan produk pabrikan berlogo sayap terbang ini.

Sementara itu Marketing Manager Asmo Sulsel bagian Sulselbar, Kresna Murti berterima kasih atas support jurnalis selama ini dan kedepannya terus terjalin sinergi.

“Saya berharap juga di tahun ini dan kedepannya nanti disupport. Harapan kita sinergi ini yang sudah baik selama ini kita bisa pertahankan dan yang nanti beberapa kekurangan kita mohon maaf kita akan perbaiki,” terang pengganti Gangga Nanda Adi ini.

Sedangkan Andre Widya Kurniawan yang menggantikan Ermy Naninda Malik sebagai Manager HC3 menyampaikan pengguna Motor Honda bisa mendapatkan pelayanan 24 jam dari Honda Care.

“Kami siap bilamana ada kendala pengguna Honda baik di rumah atau di jalan, tidak bisa nyala maupun rantai putus di jalan, bensin habis, ban bocor. Bisa kontak ke kami di tim Honda Care akan datangi konsumennya 24 jam. Ini memang layanan spesial untuk semua pengguna motor Honda, ” tandasnya.(jar)