XL Axiata Jamin Kenyamanan Komunikasi Jamaah Haji di Tanah Suci

Jakarta, Upeks–Musim haji sudah di depan mata. PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) kembali menyiapkan paket khusus untuk Jamaah Haji Indonesia selama berada di Tanah Suci. Paket khusus ini, termasuk kartu perdana, bisa pelanggan dapatkan dengan harga sangat kompetitif. Paket ini juga menyediakan pilihan kuota data yang besar, masa berlaku yang panjang.

Koneksi selama di Tanah Suci juga mendapatkan dukungan jaringan dari seluruh operator di Arab Saudi, yaitu STC, Mobily dan Zain. Para Jamaah Haji Indonesia bisa mendapatkan penawaran khusus Kartu Perdana XL Haji di Embarkasi Haji mulai 23 Mei 2023, dan untuk pelanggan XL Prabayar, AXIS, dan XL PRIORITAS, bisa mendapatkan paket internet khusus haji melalui Aplikasi myXL, dan AXISNET.

Chief Marketing Officer XL Axiata, Alfons Eric Bosch Sansa mengatakan, momen Haji selalu merupakan salah satu momen teristimewa bagi para jamaah dan keluarganya di Indonesia. Dengan masa ibadah yang cukup panjang, tentunya komunikasi dengan keluarga di rumah menjadi salah satu bagian terpenting untuk membantu para jamaah selalu bisa terhubung dengan keluarganya di rumah, baik melalui telepon, berkirim foto, maupun video call.

“Karena itu kami berkomitmen menyediakan paket komplit yang akan menjamin kenyamanan para jamaah dan keluarganya, dari mulai harga yang kompetitif, kuota besar, masa berlaku panjang, hingga jaminan kualitas jaringan yang didukung semua operator di Arab Saudi,”ujarnya, Jumat 26 Mei 2023.

Alfons menambahkan, dari tahun ke tahun XL Axiata terus mempelajari pola kebiasaan para jamaah haji selama berada di Tanah Suci dan kota persinggahan lain di Arab Saudi, termasuk juga kebutuhan kuota mereka selama di sana. Jadi, selain tarif yang terjangkau ringan, XL Axiata juga memberikan kuota data yang jauh lebih besar dengan pilihan masa berlaku hingga 60 hari. Dengan begitu ketika berada di Tanah Suci, jamaah bisa menentukan sendiri paket sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk menjamin kualitas layanan bagi para jamaah selama di Arab Saudi, XL Axiata menjalin kerjasama dengan semua operator telekomunikasi yang ada di sana yang memiliki kualitas jaringan yang baik. Pelanggan bisa memilih operator-operator tersebut untuk mendapatkan layanan roaming. Pelanggan juga tidak perlu mengganti kartunya dengan kartu lokal Arab Saudi. Kelebihan lain dari Paket Haji dari XL Axiata ini adalah bonus kuota yang didapatkan bisa digunakan juga di Indonesia selama mereka berada di Embarkasi Haji, maupun ketika mereka sudah pulang kembali ke Indonesia.

Bagi Jamaah Haji Indonesia yang belum memiliki nomor XL Axiata, mereka dapat membeli kartu perdana XL Haji dan paket internet XL khusus haji di Embarkasi Haji, atau di aplikasi myXL dan AXISNet. Guna mempermudah para Jamaah Haji Indonesia mendapatkan layanan Paket Haji ini, outlet XL Axiata hadir di 12 Embarkasi dan Asrama Haji mulai tanggal 23 Mei – 23 Juni 2023.

XL Axiata juga menyediakan saluran khusus bagi jamaah dan pelanggan XL Axiata jika membutuhkan komunikasi dengan layanan pelanggan saat sudah berada di Tanah Suci. Saluran ini selain mudah dihubungi juga ringan secara biaya. Pelanggan bisa menghubungi call center di nomor 817 / +622157959817(berlaku tarif Rp 5.000/menit), email ke [email protected], atau via media sosial Twitter @myXLCare untuk pengguna XL Prabayar.

Berikut ini detail Paket Haji yang dihadirkan untuk pelanggan XL Prabayar:

Untuk Kartu Perdana tersedia 5GB kuota Indonesia + 5GB kuota Arab Saudi harga normal Rp 469 ribu/ 60 hari (harga spesial di Embarkasi Haji Rp 399 ribu/ 60 hari),

25GB kuota Indonesia + 25GB kuota Arab Saudi harga Rp 999 ribu/ 60 hari (harga spesial di Embarkasi Haji Rp 659 ribu/ 60 hari)

Paket Internet, untuk 1GB kuota Indonesia + 1 GB kuota Arab Saudi harga Rp 99 ribu/ 45 hari. Selanjutnya, 2GB kuota Indonesia + 2GB kuota Arab Saudi harga Rp 189 ribu/ 45 hari.

Kemudian 5GB kuota Indonesia + 5GB kuota Arab Saudi harga Rp 469 ribu/ 45 hari.

Paket Nelpon dan SMS Sebanyak 50 menit + 10 SMS harga Rp 99 ribu/ 60 hari

Paket internet haji ini bisa dibeli pelanggan melalui Aplikasi myXL dan UMB *808​*​​747#

Untuk paket Paket Haji yang dihadirkan untuk pelanggan AXIS yakni Kartu Perdana AXIS Mabrur, tersedia 3GB (1.5GB Kuota Arab Saudi + 1.5GB Kuota Indonesia) 60 hari Rp 150.000. Paket 6GB (3GB Kuota Arab Saudi + 3GB Kuota Indonesia) 60 hari Rp 189.000.

Paket 10 GB (5GB Kuota Arab Saudi + 5GB Kuota Indonesia) 60 hari Rp 399.000

Paket AXIS Mabrur, ditawarkan Paket Mabrur 2GB (1GB Kuota Arab Saudi + 1GB Kuota Indonesia) 45 hari mulai dari Rp 97.000. Mabrur 4GB (2GB Kuota Arab Saudi + 2GB Kuota Indonesia) 45 hari mulai dari Rp 185.000.

Mabrur 10GB (5GB Kuota Arab Saudi + 5GB Kuota Indonesia) 45 hari mulai dari Rp 459.000. Mabrur Plus 5GB (4GB Kuota Arab Saudi + 1GB Kuota Arab Saudi & negara transit) 10 hari mulai dari Rp 242.000. Mabrur Plus 10GB (8GB Kuota Arab Saudi + 2GB Kuota Arab Saudi & negara transit) 15 hari mulai dari Rp 363.000. Mabrur Plus 10GB (8GB Kuota Arab Saudi + 2GB Kuota Arab Saudi & negara transit) 20 hari mulai dari Rp 460.000.

Paket Mabrur Nelpon dan SMS, yakninMabrur Nelpon 50min & 10 SMS 60 hari mulai dari Rp 97.000. Kuota Nelpon bisa digunakan untuk melakukan panggilan ke Nomor Indonesia/ Nomor Arab Saudi dan terima panggilan, sedangkan kuota SMS bisa digunakan untuk kirim SMS ke semua nomor (non-premium)

Sedangkan Paket Haji yang dihadirkan untuk pelanggan XL PRIORITAS meliputi

Paket Internet, masing-masing 1GB kuota Indonesia + 1GB kuota Arab Saudi harga Rp 97 ribu/ 45 hari. Paket 2GB kuota Indonesia + 2GB kuota Arab Saudi harga Rp 185 ribu/ 45 hari.

Selanjutnya paket 5GB kuota Indonesia + 5GB kuota Arab Saudi harga Rp 459 ribu/ 45 hari.

Untuk Paket Nelpon dan SMS, ditawarkan 50 menit + 10 SMS harga Rp 97 ribu/ 60 hari. Paket internet haji ini bisa dibeli pelanggan XL PRIORITAS melalui Aplikasi myXL. Untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai paket khusus Haji ini, pelanggan bisa menghubungi 817 atau cek di website xl.co.id/Haji. (rls)