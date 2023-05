Vasaka Hotel Makassar Hadirkan Asian Culinary

Makassar, Upeks.co.id — Vasaka Hotel Makassar (ex Teraskita Hotel Makassar) kembali menghadirkan paket Asian Culinary yang kali ini bertema “Korean Barbeque”.

Dengan hanya membayar Rp150.000,- net/orang anda sudah dapat menikmati makan malam sampai puas (all you can eat) bersama keluarga dan sahabat di area kolam renang sembari menikmati keindahan panorama kota Makassar dimalam hari dari atas ketinggian. Yang menarik dari promo ini bila anda berencana makan ber-5 cukup bayar 4.

“Dengan sajian lebih dari 30 jenis menu. Ada tiga ‘food stall’ untuk ‘live cooking’ yang tersedia, menyajikan Korean grill, tempura corner, dan chicken hainan. Keunggulan promo Asian Culinary Korean Barbeque ini dari paket sebelumnya adalah menggunakan bahan daging import dengan kualitas premium, dan tersedia berbagai ‘dessert’ yang premium juga. Promo ini berlaku setiap hari Jumat-Sabtu pukul 6-9 Malam bertempat di Irate pool & lounge lantai 5. Berlaku mulai 12 Mei 2023, anda dapat melakukan reservasi dengan menghubungi nomort elepon/whatsapp +62 823 4542 2237, atau di nomor +62 821 9022 9864 atau bisa datang langsung mengunjungi Vasaka Hotel Makassar di Jl. A. P. Pettarani No.88, Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222” Demikian disampaikan Yusuf Budiansyah, selaku Executive Chef Vasaka Hotel Makassar Managed by DAFAM.(rls)