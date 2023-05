Tutup Latihan Peningkatan Kemampuan Anti Anarki, Ini Pesan Danyon Brimob Bone

BONE, UPEKS.co.id — Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, S.Sos, M.Si, resmi menutup latihan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Anti Anarki Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Tahun Anggaran 2023 di depan kantor DPRD Kabupaten Bone, Jumat (12/5/2023).

Latihan yang berlangsung selama lima hari,.mulai 8 Mei hingga 15 Mei 2023 tersebut, melibatkan 100 peserta latihan ditambah enam orang instruktur dari Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel.

Dalam arahannya saat memimpin upacara penutupan latihan, Danyon Brimob Bone ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta dan instruktur latihan yang telah mengikuti latihan dengan serius dan semangat.

“Upacara ini merupakan akhir dari latihan yang kita laksanakan selama lima hari dan menjadi momentum lahirnya sumber daya manusia baru yang terlatih, terampil serta mahir menguasai seluruh materi yang diberikan oleh instruktur, ” ucap Danyon Ichsan.

Lanjut kata Danyon Ichsan, perubahan tersebut tampak dari bertambahnya wawasan, integritas, pengetahuan, moralitas serta keterampilan dalam bertindak.

“Saya berharap latihan yang telah saudara terima dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sebenarnya di lapangan secara profesional sesuai aturan atau SOP yang berlaku guna menghindari kesalahan prosedur atau human error yang dapat merugikan pribadi, kesatuan dan institusi Polri,” tambah Danyon bergelar Magister Sains.

Di akhir arahan, Danyon Ichsan menegaskan kembali, setiap personel Brimob harus tampil percaya diri, siap fisik serta mental, karena sikap dan tindakan Brimob harus dan hanya berorientasi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Danyon C Pelopor menuturkan, bahwa latihan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Anti Anarki Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel ini merupakan bentuk kesiapan Batalyon C Pelopor dalam menghadapi tugas ke depan.

“Hari ini kami menggelar kegiatan simulasi penanganan tindakan anarki dan dilanjutkan dengan penutupan latihan Anti Anarki di depan kantor DPRD Kabupaten Bone. Kami sengaja memilih Kantor DPRD Bone sebagai tempat simulasi dengan harapan dapat memberikan gambaran sebenarnya terhadap penanganan tindak anarki yang dilakukan oleh massa pengunjuk rasa,” ungkap Nur Ichsan.

“Apalagi dalam waktu dekat kita akan dihadapkan dengan berbagai agenda nasional seperti Pemilu Serentak 2024 sehingga momen ini kami gunakan untuk mempersiapkan diri menghadapi dinamika keamanan yang terus meningkat dari masa ke masa,” tandas Danyon yang akrab disapa “Tindizzzz” ini.

Dalam upacara penutupan latihan ini tampak hadir sejumlah pejabat jajaran Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel diantaranya Wadanyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel AKP Darfin Tahrir, Para Pasi dan Danki jajaran Batalyon C Pelopor. (Jay)