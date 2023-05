Test Drive All New Agya, Bisa Menangkan Dua Unit Motor United E-Motor MX 1200

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Sejak diluncurkan bulan Maret lalu, kehadiran All New Agya terus mencuri perhatian masyarakat. All New Agya menjadi wujud dari komitmen Toyota untuk mewujudkan Mobility fo All dan semangat menghadirkan ever-better cars bermodalkan platform baru, harga bersaing, peningkatan performa dan efisiensi engine, handling dan comfort yang lebih baik dari generasi sebelumnya.

Kalla Toyota kemudian menghadirkan program menarik bagi masyarakat yang ingin merasakan fitur terbaik All New Agya melalui Test Drive. Raih kesempatan memenangkan dua unit motor United E-Motor MX 1200 hanya dengan melakukan test drive All New Agya.

Caranya cukup mudah, kunjungi dealer dan event Kalla Toyota di seluruh dealer Kalla Toyota untuk melakukan test drive dan lakukan registrasi test drive melalui halaman bit.ly/testdrive-kallatoyota.

Marketing General Manager Kalla Toyota, Suliadin mengungkapkan, bahwa program ini merupakan bentuk apresiasi Kalla Toyota kepada seluruh pelanggan setianya. Terlebih bagi pelanggan yang tertarik merasakan langsung fitur Toyota All New Agya.

“Promo ini berlaku bagi seluruh masyarakat yang telah melakukan test drive All New Agya dan melakukan pembelian unit apapun periode Mei hingga Juni 2023 mendatang. Segera manfaatkan kesempatan spesial ini dan raih kesempatan menangkan motor United E-Motor MX 1200,” ungkapnya.

Menurut Suliadin, Toyota Agya yang berasal segmen Compact Entry memberikan kontribusi 11 persen dari total market penjualan tahun 2022. All New Agya hadir dengan platform baru dengan mesin, transmisi, dan suspensi yang baru.

Walaupun All-New Agya merupakan model entry level, namun mampu menghadirkan sensasi berkendara yang lebih responsif, stabil dan effortless. Khusus Agya GR Sport, kami juga melakukan special tuning dari sisi power steering, steering gear. Sehingga handling-nya menjadi lebih superior.

All-New Agya dan All-New Agya GR Sport memiliki perannya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan mobilitas di segmen yang cukup berbeda. Pengembangan Agya difokuskan untuk memperkuat basic value sebuah model di segmen entry.

Sementara khusus Agya GR Sport, Kalla Toyota memberikan value added berupa special tuning yang membuatnya lebih fun to drive untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berjiwa sporty. Kedua hatchback ini menjanjikan total package yang lebih baik dan menawarkan perfect value for money untuk sebuah exciting city car. (mit)