Rayakan Hari Star Wars Internasional dengan Nonton Ragam Koleksi Star Wars di Disney+ Hotstar

JAKARTA, UPEKS.co.id – May the fourth be with you. Kisah epik Star Wars tak pernah lekang oleh waktu dan terus berlanjut hingga saat ini. Lucasfilm terus melahirkan cerita yang penuh aksi, seru, dan menegangkan, dengan beragam karakter ikonik dengan kisah yang berbeda-beda, membuat penggemar Star Wars terus mengantisipasi kelanjutan ceritanya. Untuk merayakan Hari Star Wars Internasional pada hari ini, saksikan kumpulan serial terbaru dari Star Wars yang bisa ditonton eksklusif di Disney+ Hotstar!

1. “Star Wars: The Mandalorian Season 3”

Serial dengan 8 episode ini mengisahkan perjalanan Mandalorian yang terus menelusuri galaksi Star Wars bersama Grogu. Dalam perjalanan ini, mereka akan bertemu dengan sekutu lamanya dan mendapatkan musuh baru yang mengancam keselamatan mereka. Perjalanan ini juga akan menunjukkan proses Mandalorian mengenal dirinya secara mendalam, serta hal apa saja yang mampu ia lakukan ketika menghadapi tantangan dan melindungi dirinya. Dibintangi kembali oleh Pedro Pascal bersama dibintangi oleh Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow, dan Giancarlo Esposito.

2. “Andor”

Berlatar lima tahun sebelum peristiwa ‘Rogue One’, “Andor” fokus pada kisah revolusi Cassian Andor sebagai pilot dan pemimpin Rogue One, sebuah tim yang dibentuk dengan tujuan untuk mencuri rencana Death Star. Andor juga bertindak sebagai mata-mata Rebel Alliance yang berada di bawah kekuasaan Leia Organa. Ia akan menjadi seorang revolusioner dengan melakukan pemberontakan dan perampokan terhadap kekaisaran Galaksi, bersama masyarakat dan planet-planet lainnya. Serial ini dibintangi oleh Diego Luna, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller, Fiona Shaw, dan Faye Marsay.

3. “Star Wars: Obi-Wan Kenobi”

Serial ini menceritakan kisah Obi-Wan Kenobi yang berusaha menyelamatkan Leia Organa dari The Inquisitors. Dalam perjalanan tersebut, Obi-Wan Kenobi mengetahui fakta mengejutkan bahwa Anakin Skywalker/Darth Vader ternyata masih hidup dan tengah mengejarnya. Sang Jedi yang sempat kehilangan kekuatannya, harus kembali berhadapan dengan Darth Vader untuk bertarung satu sama lain. “Star Wars: Obi-Wan Kenobi” dibintangi oleh Ewan McGregor, Hayden Christensen, Vivien Lyra Blair, Moses Ingram, dan Rupert Friend.

4. “Star Wars: The Book of Boba Fett”

Serial ini mengisahkan petualangan Boba Fett bersama dengan pembunuh bayaran, Fennec Shand, yang berusaha kembali ke padang pasir Tatooine untuk merebut kekuasaan dari Jabba The Hutt, penjahat yang memerintah Tatooine dengan menyebar rasa takut ke masyarakatnya sendiri. Boba dan Fennec beraliansi untuk menjatuhkan Jabba agar Boba dapat mewujudkan misinya untuk memerintah dengan penuh hormat. Serial ini dibintangi oleh Temuera Morrison, Ming-Na Wen, Frank Trigg, Collin Hymes, Matt Berry, David Pasquessi, dan Pedro Pascal.

5. “Star Wars: The Bad Batch”

Kisah epik Star Wars juga hadir sebagai serial animasi. “Star Wars: The Bad Batch” menghadirkan perjalanan Bad Batch, sebuah kelompok klon unik yang secara genetik berbeda dari saudara-saudaranya di Clone Army. Bad Batch terdiri dari Hunter, Echo, Tech, Wrecker, dan Crosshair, masing-masing memiliki kekuatan luar biasa yang menjadikan mereka sebagai prajurit efektif dan membentuk pasukan yang tangguh. Di era setelah Clone Wars, mereka akan berangkat dalam misi sebagai tentara bayaran yang berjuang untuk menemukan tujuan hidup baru. Serial animasi ini dibintangi oleh Dee Bradley Baker, Michelle Ang, Ming-Na Wen, Rhea Perlman, dan Stephen Stanton.

6. “Star Wars: Visions Season 2”

Kejutan spesial untuk pecinta Star Wars! Bertepatan dengan Hari Star Wars Internasional tahun ini, Disney+ Hotstar menghadirkan “Star Wars: Visions Season 2”, serial animasi yang terdiri dari berbagai cerita yang yang terinspirasi oleh alam semesta Star Wars. “Star Wars: Visions Season 2” akan terdiri dari sembilan film pendek lagi yang dibuat oleh berbagai studio animasi di Jepang, India, Inggris Raya, Irlandia, Spanyol, Chile, Prancis, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

