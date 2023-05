Penuhi Kebutuhan Konsumen, Suzuki Banjir Promo Selama Bulan Mei

Makassar, Upeks.co.id- Seiring dengan kondisi dan perkembangan mobilitas keluarga urban masa kini yang bertempat tinggal di sekitar kawasan penunjang kota-kota besar, menjadikan kebutuhan akan kendaraan pribadi khususnya mobil untuk mobilisasi dengan intensitas tinggi.

Seperti dari rumah ke lokasi kerja, mengantar anak sekolah atau aktivitas rutin di tengah kota, tamasya dengan keluarga di akhir pekan, hingga beragam keperluan lainnya semakin meningkat.

Hal ini pun sejalan dengan permintaan konsumen yang diperoleh PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) pada varian mobil keluarga seperti MPV (Multi Purpose Vehicle) dengan kapasitas mobil yang lega, namun tetap nyaman, hemat, terjangkau, dan memiliki fitur yang cukup lengkap.

Stabilnya angka pembelian mobil tipe MPV di beberapa waktu terakhir dibenarkan oleh Randy R. Murdoko, Asst. to Dept. Head 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales.

“Menyambut kebutuhan tersebut, SIS telah lama memprediksi dan mempersiapkan produk unggulannya lewat beberapa model yang kini menjadi primadona di berbagai kalangan, khususnya keluarga Indonesia, seperti All New Ertiga Hybrid dan XL7,” terangnya.

All New Ertiga Hybrid, sejak kemunculannya langsung menoreh perhatian dan antusiasme tinggi, bahkan memenangkan berbagai penghargaan salah satunya seperti “Breakthrough Automotive Product of The Year” dari Marketeers Editor’s Choice Award 2022. Mobil ini memenuhi kebutuhan konsumen akan MPV yang nyaman, efisien, serta memiliki harga yang terjangkau.

Dia menjelasjan, jika tergolong mobil yang ramah untuk keluarga, ternyata All New Ertiga Hybrid telah terbukti memiliki performa yang andal dan cukup bertenaga sehingga cocok digunakan untuk menghadapi berbagai kondisi jalan yang berbeda, serta tetap ramah lingkungan. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap All New Ertiga Hybrid, membuat Suzuki menghadirkan sejumlah program penjualan menarik yang bisa didapatkan oleh calon konsumen selama bulan Mei 2023 di seluruh wilayah Indonesia.

“Sejak awal kehadirannya, All New Ertiga Hybrid menarik perhatian masyarakat karena dikenal sebagai mobil yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Untuk bulan Mei 2023 ini kami kembali memberikan penawaran terbaik bagi konsumen pada semua tipe All New Ertiga Hybrid yaitu penawaran DP atau uang muka yang menarik dengan bunga kredit yang kompetitif.

Dia menyebutkan, ada juga pilihan tenor cicilan hingga 7 tahun, extra cashback hingga 4 juta rupiah jika menukar mobil lamanya melalui Auto Value, lembaga resmi layanan jual beli mobil bekas dari Suzuki Indonesia, dan hadiah menarik yang bisa langsung dibawa pulang berupa logam mulia.

Sebagai MPV yang hadir dengan dimensi yang lebih besar, All New Ertiga Hybrid memiliki kapasitas bagasi yang lebih lapang sehingga dapat memuat lebih banyak barang dan mudah diatur.

Sebagai salah satu pilihan mobil keluarga milik Suzuki, All New Ertiga Hybrid memiliki kabin yang lebih luas untuk memuat 7 penumpang dengan leg room yang cukup lega. Tidak hanya berikan kenyamanan bagi penumpangnya, mobil ini juga dilengkapi dengan berbagai teknologi terkini yang memberi kemudahan saat digunakan seperti fitur hiburan berupa Head Unit yang dilengkapi konektivitas dengan smartphone yang user friendly sehingga memudahkan penggunanya untuk terhubung dengan dunia luar dan diimbangi dengan desain yang elegan.

Bukan hanya All New Ertiga Hybrid saja yang memiliki program penjualan di Mei 2023, Suzuki juga memberikan berbagai penawaran untuk beberapa jenis mobil lainnya seperti DP yang menarik, bunga kredit kompetitif dan pilihan tenor cicilan hingga 7 tahun untuk XL7, Baleno, dan S-Presso. Suzuki juga berikan tambahan cashback sebesar Rp 4 Juta untuk Baleno, dan tambahan cashback sebesar Rp 3 Juta untuk XL7 jika calon konsumen melakukan penukaran mobil lamanya melalui Suzuki Auto Value.

Sedangkan untuk SX4 S-Cross, Suzuki berikan program penjualan khusus berupa Total Down Payment (TDP) sebesar 15%, tawaran bunga kredit rendah dan juga pilihan tenor cicilan yang beragam hingga 7 tahun. Calon konsumen yang melakukan pembelian XL7, SX4 S-Cross, Baleno, dan S-Presso berkesempatan mendapatkan hadiah langsung berupa logam mulia selama periode program penjualan di Mei 2023.

Untuk berikan kepuasan bagi calon konsumen yang menginginkan mobil niaga, Suzuki juga berikan program penjualan menarik untuk New Carry berupa uang muka atau DP yang rendah, pilihan tenor cicilan hingga 5 tahun, dan beragam potongan angsuran.

Calon konsumen yang beruntung, berkesempatan mendapatkan hadiah langsung berupa sepeda motor Suzuki ketika melakukan pembelian New Carry selama periode program penjualan berlaku.

“Suzuki selalu ingin memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh konsumen yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai salah satu wujud nyata komitmen yang dimiliki, Suzuki berikan penawaran terbaik untuk memberikan kepuasan dan kemudahan bagi konsumen hingga calon konsumen untuk mendapatkan mobil impiannya. Pada bulan ini beberapa program penjualan ini dapat dimanfaatkan konsumen untuk segera memiliki unit Suzuki,” tutup Randy. (Mimi)