Kabar Gembira, New Honda Brio Resmi Sapa Makassar dengan Beragam Hadiah

Makassar, Upeks.co.id- Kabar gembira, setelah meluncurkan model terbaru dari Honda Brio di Jakarta pada tanggal 5 Mei kemarin, kini PT Honda Prospect Motor memboyong Honda Brio melanjutkan perjalanan dengan tampil di kota Makassar, bertempat di Trans Studio Mall pada tanggal 18-21 Mei 2023.

Andy Antonius, General Manager Regional 2 PT Prospect Motor mengatakan, sejak awal diluncurkan, Honda Brio terus menjadi model yang paling banyak diminati oleh konsumen dari segala kalangan.

Bahkan kata dia, sudah beberapa kali menjadi model dengan penjualan paling tinggi di Indonesia.

“Kami percaya bahwa dengan desain eksterior dan interior yang semakin sporty dan stylish, fitur yang lengkap, serta didukung mesin terbesar di kelasnya, efisiensi bahan bakar yang tinggi, dan harga yang terjangkau, Honda Brio akan terus menjadi mobil favorit pilihan yang memberikan rasa bangga bagi setiap pengendaranya,” pungkas dia.

Honda Brio pertama kali diperkenalkan untuk konsumen di Indonesia pada tahun 2012 sebagai mobil entry level yang dirancang untuk anak muda dan first time buyer.

Di pasar otomotif Indonesia, Honda Brio adalah salah satu model dengan penjualan tertinggi, bahkan Honda Brio pernah memecahkan rekor sebagai mobil dengan penjualan tertinggi di Indonesia pada tahun 2020, 2022, dan berlanjut hingga kuartal pertama tahun 2023.

Selain itu pengunjung juga bisa mendapatkan berbagai macam program penawaran menarik seperti free asuransi 1-2 tahun hingga lucky dip dengan total hadiah puluhan juta dalam bentuk smartphone dan logam mulia.

“New Honda Brio RS kini tampil semakin stand out dimana tampilan mobil yang lebih sporty serta penambahan berbagai fitur baru,” ujarnya.

Perubahan tampilan eksterior New Honda Brio RS meliputi New LED Headlights with LED Daytime Running Light, New Dark Chrome Front Grille Design with New RS Emblem, New LED Fog Lights, New Power Retractable Black Door Mirror with LED Turning Signal, New Front Bumper Design, New Smoked Rear Combi Lamp, New Rear Bumper Design with Diffuser, New 15” Dark Chrome Sporty Alloy Wheel serta New Smart Entry System.

New Honda Brio kini hadir dengan berbagai pilihan warna mulai dari warna baru yaitu Electric Lime Metallic (Satya dan RS) dimana warna baru ini merepresentasikan warna untuk anak muda yang lebih sporty dan dinamis. Pilihan warna baru lainnya yaitu Stellar Diamond Pearl (RS) dan Meteoroid Gray Metallic (Satya & RS).

“Terdapat pula warna Phoenix Orange Pearl with two-tone color option (RS), Crystal Black Pearl (Satya & RS), Rallye Red (Satya) dan Taffeta White (Satya),” jelasnya.

Tambah dia, New Honda Brio tersedia mulai dari New Honda Brio Satya S M/T yang dijual dengan harga Rp 175.900.000, tipe E M/T dengan harga Rp 187.600.000, dan tipe E CVT dengan harga Rp 198.200.000,

” Sementara New Honda Brio RS M/T dijual dengan harga Rp 238.900.000,- dan tipe RS CVT dengan harga Rp 248.900.000,” kuncinya. (Mimi)