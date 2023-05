JNE Raih Penghargaan Gold Champion Kategori Courier Service Indonesia WOW Brand 2023

MAKASSAR, UPEKS.co.id –JNE kembali dianugerahi penghargaan bergengsi, yaitu Gold Champion Indonesia WOW Brand 2023 dalam kategori Courier Service yang diselenggarakan oleh Markplus Inc.

Melalui salah satu divisinya yaitu MarkPlus Insight, yang telah menyelenggarakan survey Indonesia WOW Brand 2023 terhadap 6.584 responden di beberapa kota besar di Indonesia. Survey ini mengacu kepada konsep WOW Marketing yang mengadopsi konsep pemasaran Prof. Philip Kotler, Father of Modern Marketing. Berdasarkan hasil survey tersebut terpilih brand-brand terbaik Indonesia dan mendapatkan predikat sebagai Indonesia WOW BRAND 2023.

Di era konektivitas saat ini, dimana perilaku pelanggan telah bergeser dari proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi diri sendiri ke proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi secara sosial, JNE berhasil menjadi juara karena menerapkan WOW Marketing berdasarkan skor Rasio advokasi merek dan tingkat awareness tertinggi dari merek – merek lain di Industri sejenis. Penghargaan di berikan langsung oleh Jacky Mussry sebagai Chief Executive Officer MarkPlus, Inc. Yang diterima oleh Kurnia Nugraha, selaku Head of Media Relation JNE Express di Hotel The Westin, Jakarta (11/5/2023).

Di saat yang sama untuk ke-delapan kalinya MarkPlus, Inc. mengadakan conference pemasaran terbesar bagi para brand enthusiast, yang merupakan pestanya orang Brand di Indonesia yang bertema : Branding for the Game Charger, dalam acara WOW Brand Festive Day yang merupakan sebuah festival pemasaran terbesar bagi para brand enthusiast di Indonesia yang dihadiri sekitar 400 brand enthusiast dari lebih 300 Brand terbaik Indonesia dan diisi oleh pembicara brand expert yang memaparkan konsep Brand terkini, dalam kesempatan ini juga JNE memberikan pemaparan mengenai “Boost Affinity by Brand Collaboration” yang selama ini dilakukan oleh JNE dalam mendukung strategi kolaborasi yang dilakukan oleh JNE, dibawakan oleh Kurnia Nugraha.