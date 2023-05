Honda Luncurkan New Honda Brio, Kini Tampil Lebih Sporty dengan Fitur Lebih Lengkap

JAKARTA,UPEKS.co.id— PT Honda Prospect Motor meluncurkan model terbaru dari New Honda Brio di Jakarta. Dengan mempertahankan performa mesin terbesar di kelasnya, karakter Fun to Drive serta harga yang value for money, model terpopuler di Indonesia ini sekarang tampil dengan desain yang lebih sporty dan stylish serta fitur yang semakin lengkap.

New Honda Brio RS kini tampil semakin stand out dimana tampilan mobil yang lebih sporty serta penambahan berbagai fitur baru. Perubahan tampilan eksterior New Honda Brio RS meliputi New LED Headlights with LED Daytime Running Light, New Dark Chrome Front Grille Design with New RS Emblem, New LED Fog Lights, New Power Retractable Black Door Mirror with LED Turning Signal, New Front Bumper Design, New Smoked Rear Combi Lamp, New Rear Bumper Design with Diffuser, New 15” Dark Chrome Sporty Alloy Wheel serta New Smart Entry System.

New Honda Brio hadir dengan berbagai pilihan warna mulai dari warna baru yaitu Electric Lime Metallic (Satya dan RS) dimana warna baru ini merepresentasikan warna untuk anak muda yang lebih sporty dan dinamis. Pilihan warna baru lainnya yaitu Stellar Diamond Pearl (RS) dan Meteoroid Gray Metallic (Satya & RS). Terdapat pula warna Phoenix Orange Pearl with two-tone color option (RS), Crystal Black Pearl (Satya & RS), Rallye Red (Satya) dan Taffeta White (Satya).New Honda Brio dibekali dengan mesin 1.2L i-VTEC 4 silinder yang bertenaga 90 PS, yang merupakan terbesar di kelasnya, sekaligus hemat bahan bakar.

Selain itu juga transmisi 5 M/T dan CVT dengan Earth Dreams Technology, Tweeter Speaker, ECO Assist, serta fitur keselamatan seperti Dual Front SRS Airbags, struktur rangka G-CON + ACE, dan sistem pengereman ABS + EBD.Sementara untuk interiornya, New Honda Brio RS kini dilengkapi dengan penambahan berbagai fitur baru yang semakin memudahkan serta membuat nyaman dan menyenangkan di sepanjang perjalanan yang meliputi New Seat Pattern Design, New Sporty Dashboard Panel Pattern, New One Push Ignition System, New Sporty Meter Cluster with Multi Information LCD Display, New 7” Advanced Capacitive Touchscreen Display Audio serta New Illumination Light pada bagian tuas transmisi serta Audio Steering Switch.

New Honda Brio Satya (E M/T dan E CVT) kini tampil semakin memikat dan juga stylish untuk menemani aktivitas sehari-hari. New Honda Brio Satya kini hadir dengan penambahan berbagai fitur baru berupa; New Headlamp with LED Daytime Running Light, New Chrome Front Grille Design, New 14” Two Tone Alloy Wheel serta New Front Bumper Design. Sementara pada bagian interior, New Honda Brio Satya kini hadir dengan New Auto Up/Down Window with Anti-Pinch, kemudian warna interior baru yaitu New Seat Pattern Design, door lining dan dashboard dipadu dengan warna abu-abu pada bagian roof lining-nya.

Sales Marketing & Business Innovation Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy mengatakan, sejak awal diluncurkan sampai saat ini, Honda Brio terus menjadi model yang sangat diminati oleh konsumen, bahkan beberapa kali menjadi model dengan penjualan tertinggi di Indonesia.

Kata dia, ia pun percaya bahwa dengan desain eksterior dan interior yang semakin sporty dan stylish, fitur semakin lengkap, serta didukung mesin terbesar di kelasnya, efisiensi bahan bakar, dan harga yang terjangkau, Honda Brio akan terus menjadi mobil pilihan yang memberikan rasa bangga bagi setiap pemiliknya.

”Honda Brio pertama kali diperkenalkan untuk konsumen di Indonesia pada tahun 2012 sebagai mobil entry level yang dirancang untuk anak muda dan first time buyer. Di pasar otomotif Indonesia, Honda Brio adalah salah satu model dengan penjualan tertinggi, bahkan Honda Brio pernah memecahkan rekor sebagai mobil dengan penjualan tertinggi di Indonesia pada tahun 2020, 2022, dan berlanjut hingga kuartal pertama tahun 2023,” ungkap Yusak Billy.

Secara total, Honda Brio juga telah mencatat total penjualan lebih dari 500 ribu unit di Indonesia sejak awal diluncurkan hingga sekarang. Honda Brio juga merupakan model produksi Honda di Indonesia yang memiliki kandungan local purchase tertinggi, yaitu mencapai hingga 96 persen. Kandungan lokal tinggi juga memberikan keuntungan bagi konsumen berupa kemudahan untuk mendapatkan komponen dengan kualitas tinggi dan harga yang terjangkau. Tak hanya untuk konsumen di dalam negeri, Honda Brio produksi Indonesia juga sangat diminati untuk pasar ekspor.

Sejak tahun 2019, tercatat lebih dari 25 ribu unit Honda Brio telah diekspor ke berbagai negara. Popularitas Honda Brio di Indonesia membuatnya menjadi salah satu mobil yang mempunyai komunitas pengguna terbanyak, dengan total jumlah anggota lebih dari 10.000 orang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kualitas dan keunggulan Honda Brio juga telah teruji dan diakui dengan lebih dari 50 penghargaan yang diterimanya di Indonesia, termasuk untuk kategori Best LCGC, Best City Car, Best Fuel Consumption, pilihan pembaca, hingga Car of the Year.

Dari sisi performa, keunggulan Honda Brio juga terbukti di ajang balap, dimana Honda Brio menjadi salah satu model yang paling banyak digunakan para pembalap di Kejurnas Touring di Indonesia. Para pembalap Honda Racing Indonesia (HRI) yang menggunakan Honda Brio juga tercatat berhasil menjuarai kelas Indonesia Kejurnas Turing pada tahun 2015 hingga 2022.

Tak hanya itu, desain yang sporty dan stylish dari Honda Brio juga membuat model ini sering menjadi pilihan bagi para modifikator dalam mengikuti berbagai ajang kontes modifikasi. Harga tertera adalah harga OTR Jakarta dan kepemilikan mobil pertama. Harga yang tertera adalah harga OTR untuk nomor rangka tahun 2023.

New Honda Brio tersedia mulai dari New Honda Brio Satya S M/T yang dijual dengan harga Rp165.900.000 tipe E M/T dengan harga Rp180.600.000 dan tipe E CVT dengan harga Rp191.900.000.

Sementara New Honda Brio RS M/T dijual dengan harga Rp233.900.000 dan tipe RS CVT dengan harga Rp243.900.000. Khusus untuk pilihan warna two tone dikenakan penambahan harga Rp2.500.000. (mit)