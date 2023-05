Bupati Bantaeng Anggarkan Rp 1,6 untuk Bonus Atlet Berprestasi

BANTAENG, Upeks.co.id — Bupati Bantaeng, Ilham Azikin secara simbolis menyerahkan bonus atlet peraih mendali di Pekan Olah Raga (Porprov) XVII 2022 tingkat Sulawesi Selatan pada momentum Hari Peringatan Nasional (Harkitnas) di Halaman Kantor Bupati Bantaeng, Kecamatan Uluere, Senin (22/5).

Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bantaeng, Ismail mengaku bersyukur dengan perhatian penuh Bupati Bantaeng terhadap olahraga di Butta Toa.

“Prestasi pada Porprov XVII 2022 yang lalu mengalami peningkatan tidak lain berkat support dari bapak Bupati Bantaeng. Bahkan menyempatkan waktu untuk hadir pada final cabor judo,” kata dia.

Untuk bonusnya, Pemkab Bantaeng mengacu pada Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2019 tentang pedoman pemberian insentif bagi atlet profesional atau atlet pelajar dan pelatih olahraga berprestasi.

“Mengacu pada Perbub tersebut, Pemkab Bantaeng menganggarkan Rp 1.647.000.000 untuk bonus atlet. Dengan rincian, atlet peraih mendali emas 29 orang, perak 66 orang dan perunggu 100 orang. Selanjutnya, pelatih atlet peraih mendali emas 15 orang, perak 31 orang dan perunggu 44 orang.

“Besaran bonusnya, atlet peraih emas Rp 10 juta per orang, perak Rp 7 juta per orang, dan perunggu Rp 5 juta per orang. Untuk pelatih atlet peraih emas Rp 7,5 juta per orang, pelatih atlet peraih perak Rp 5 juta per orang dan pelatih atlet peraih perunggu Rp 2,5 juta per orang,” kata dia.

Atlet peraih emas cabang olahraga Shorinji Kempo, Suci Ramadani mengaku sangat bersyukur atas bonus yang dia terima. Kedepannya bonus itu akan dia gunakan untuk keperluan pendidikannya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak Bupati Bantaeng atas bonus yang saya terima. Bonus ini akan saya gunakan untuk kepentingan pendidikan saya kedepannya,” kata dia.

Selanjutnya, Wahyu Ardiansyah peraih mendali emas dari cabang olahraga Judo menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Bantaeng atas bonus yang dia terima. Bagi dia, bonus itu akan dia gunakan untuk meraih cita-citanya.

“Terima kasih kepada bapak Bupati Bantaeng. Bonus yang saya terima ini akan saya gunakan untuk meraih cita-cita saya menjadi seorang TNI,” katanya. (*)