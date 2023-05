Archipelago Food Festival Kembali Hadir di Harper Perintis Makassar

Makassar, Upeks–Hotel Harper Perintis Makassar by ASTON yang merayakan hari jadinya yang ke-8, menjadi tuan rumah penyelenggara pagelaran akbar Archipelago Food Festival (AFF). Pada penyelenggaraan AFF ini bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada seluruh pecinta kuliner tanah air di Makassar.

Pada ajang pesta kuliner ini akan dimeriahkan oleh 13 Executive Chef dari di bawah naungan Archipelago International yang merupakan operator hotel terbesar di Indonesia yang terdiri dari I Komang Aryana dari Aston Denpasar, Raden Febriazah dari Aston Sorong, Susanto dari Alana Surabaya, Muhammad Nawawi dari Aston Tanjung City, I Made Budi Antara dari Favehotel Kuta Kartika Plaza, I Kadek Sumadi dari Fave Hotel Pantai Losari, Irwan Pattani dari Aston Makassar, Hendro Lawalata dari Harper Perintis Makassar, Jais Lestusen dari Aston Gorontalo, Firmansyah dari Neo & Royal Malioboro, Arif Suryadi dari The Alana Malioboro dan Subadri dari Aston Madiun Hotel & Conference Center. 13 Executive Chef tersebut akan menyajikan hidangan dari berbagai daerah di nusantara seperti Manado, Toraja, Kalimantan, Sumatera, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Lombok, Maluku, Papua, dan Sulawesi Selatan.

“Archipelago Food Festival merupakan kegiatan yang dilakukan secara roadshow di beberapa kota di Indonesia setiap bulannya selama tahun 2023 ini. Sebagai inisiasi mendukung bangkitnya industri wisata khususnya perhotelan, juga turut memperkenalkan kuliner dengan bahan kualitas terbaik dan metode memasak yang profesional oleh para Executive Chef dari hotel-hotel Archipelago,” ujar Denny Frederick, Corporate Executive Chef Archipelago International.

Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati paket All You Can Eat pada AFF Harper Perintis Makassar dengan harga Rp.200.000nett/orang.

Dengan hadir ke acara ini, maka para pengunjung sudah dapat menikmati berbagai hidangan kuliner sepuasnya dari seluruh penjuru nusantara beserta hiburan menarik lainnya dalam satu rangkaian kegiatan.

Selain itu penyelenggaraan ini akan semakin meriah dengan rangkaian berbagai kegiatan tari tradisional, live band dan chef show.(*)