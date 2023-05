10 Tahun UNIQLO Andal Penuhi Kebutuhan Gaya Hidup Masyarakat Kini dan Nanti

Jakarta, Upeks.co.id- Sebagai bentuk apresiasi UNIQLO untuk pelanggan setia yang telah mendukung selama ini, UNIQLO telah menyiapkan banyak persembahan yang khusus diberikan dalam rangka merayakan 10 tahun kehadirannya di tengah masyarakat Indonesia.

Mulai dari koleksi spesial kolaborasi, pembukaan toko terbaru dengan konsep berbeda hingga tentu saja penawaran menarik yang bisa dinikmati di seluruh toko UNIQLO di Indonesia dan aplikasi UNIQLO.com.

Demikian disampaikan, Lisqia Lalantika, Marketing Manager UNIQLO Indonesia dalam acara konferensi pers UNIQLO 10th Anniversary : Here’s To Many More.

“Selama 10 tahun, UNIQLO tidak hanya menyediakan kebutuhan pakaian yang nyaman dan berkualitas melalui rangkaian koleksi LifeWear, namun telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat dan kami masih hadir saat ini tentunya berkat dukungan dari pelanggan setia kami di seluruh Indonesia,” ujar dia.

Sejalan dengan pesan yang ingin kami sampaikan yakni Here’s To Many More, perjalanan UNIQLO tentunya tidak akan hanya sampai di sini saja.

“Kami akan terus berkomitmen untuk lebih mengakomodir kebutuhan masyarakat dari sisi teknologi, koleksi yang lebih lengkap, bahan yang lebih berkualitas dan lebih nyaman, akses yang lebih banyak dan mudah bagi semua orang untuk bisa menikmati koleksi LifeWear kami serta kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang,” pungkasnya.

“Selamat menikmati persembahan dari kami di momen 10 tahun ini sebagai apresiasi kami untuk Anda semua,” ujar dia. (Mimi)