Usia ke-5 Tahun, NIPAH PARK Usung Tema U5- Everything’s Connected

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Genap berusia 5 tahun pada 6 April 2023 lalu, NIPAH PARK merayakannya secara hangat dan sederhana di momentum ramadan ini dengan berbuka puasa bersama 100 anak panti asuhan di Rooftop Garden NIPAH PARK.

Tak hanya berbuka puasa, NIPAH PARK juga memberikan santunan kepada anak panti asuhan yang berasal dari Panti Asuhan Mulya Insani, Rizkullah, dan Rahmatullah.

Selain itu, juga ada pemberian penghargaan kepada tenant untuk kategori Green Tenant Program, penghargaan kepada jasa tenaga kerja pihak ketiga (outsource) untuk kategori Employee Best Service Excellent, dan pemberian simbolis program NIPAH Berbagi berupa paket sembako kepada warga sekitar NIPAH PARK.

NIPAH PARK telah bertransformasi dari “mal” menjadi “taman” melalui kampanye Walk Through the Park yang telah digaungkan sejak Juli 2022 lalu. Tak hanya hadir sebagai pusat perbelanjaan, tetapi ruang publik yang menjadi rumah bagi berbagai kegiatan luar ruangan (outdoor activity). Menjadi satu-satunya rooftop di pusat kota yang dapat diakses oleh siapa saja dengan kegiatan yang beragam.

Terhubung dengan kampanye tersebut, tahun ini NIPAH PARK mengusung tema “U5 – Everything’s Connected” sebagai cerminan yang dilakukan NIPAH PARK selama 5 tahun yaitu menghubungkan banyak aspek masyarakat secara inklusif melalui beragam interaksi dan kehangatan, melahirkan proses kreatif, rekreasi, bermain, dan bekerja.

U5 merupakan homonim dari kata “US” atau “Kita”. Sebab, kita semua terhubung oleh satu ruang, NIPAH PARK.

Chief Executive Officer KALLA Land & Property, Ricky Theodores mengatakan, sebagai pionir kawasan komersial hijau pertama di wilayah Indonesia Timur, NIPAH PARK telah berhasil mengantongi Sertifikasi Bangunan Hijau (Green Building) kategori Gold dari Green Building Council Indonesia. Menjadi satu-satunya pusat perbelanjaan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang menerima sertifikasi tersebut.

“Prestasi ini akan memotivasi kami sebagai pemilik dan juga sebagai pengelola untuk mengambil kesempatan dalam memberikan penguatan kepada masyarakat bahwa keberadaan NIPAH bukan hanya sekadar shopping mall saja, tetapi juga adalah shopping park atau yang sekarang kita kenal dan sebut dengan NIPAH PARK,” ungkap Ricky.

Tak hanya prestasi di atas, Ricky juga menyampaikan bahwa tahun ini NIPAH PARK ditunjuk oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai salah satu gedung hemat energi mewakili Indonesia dalam ajang ASEAN Energy Awards – Energy Efficiency and Conservation Best Practices Awards tahun 2023, kategori Energy Efficient Building, sub kategori Tropical Building.

“Dengan pencapaian yang berhasil diraih ini tentunya kami berkomitmen agar ke depan prestasi dan komitmen tersebut dapat dipertahankan sebagai gedung dengan konsep bangunan hijau dan ramah lingkungan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Sales & Marketing General Manager KALLA Land & Property, Rasmila Sari Suaib mengungkapkan, 5 tahun NIPAH PARK adalah perjalanan yang luar biasa.

“Sejak beroperasi pada tahun 2018, NIPAH PARK melalui banyak hal. Mampu melewati kondisi pandemi COVID-19 dan kemudian berproses cepat untuk pulih dan bangkit bersama seluruh tenant-tenant, komunitas, dan banyak pihak yang terhubung dengan optimisme yang sejalan,” kata perempuan yang akrab disapa Mila.

Mila juga mengungkapkan bahwa visi untuk menjadikan NIPAH PARK sebagai ruang terbuka hijau yang menjadi milik semua orang untuk melakukan beragam aktivitas kreatif dan produktif semakin berwujud nyata seiring dengan antusiasme dan peran aktif seluruh pihak yang menempatkan NIPAH PARK sebagai destinasi dan pilihan.

“Semoga NIPAH PARK terus bertumbuh, semakin kuat, penuh berkah, dan memberi manfaat untuk kita semua yang terhubung di dalamnya sebagaimana tagline HUT yang ke-5 ini, U5 Everything’s Connected,” harapnya. (Mit)