PHRI & IHGMA Gelar Buka Puasa di Harper Perintis Makassar

Makassar, Upeks–Memasuki hari ke-9 bulan suci Ramadhan 1444 H, Manajemen Hotel Harper Perintis Makassar menggelar kegiatan buka puasa bersama pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA), unsur Tripika Kecamatan Biringkanaya, dan sejumlah Media Online, bertempat di hotel Harper jalan Perintis Kemerdekaan, Jum’at (31/3/2023).

Executive Assistant Manager Harper Perintis Makassar, Tyta Ripal, S.E, M.Si saat memberikan sambutan mengatakan, acara buka puasa bersama ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa kegiatan Simfoni Ramadhan untuk kembali mempererat hubungan silaturahmi sesama umat beragama.

“Momen Ramadhan 1444 H, Hotel Harper Perintis Makassar kembali menghadirkan “Iftar All You Can Eat” di tahun 2023. Dalam momen Ramadhan kali ini, Harper Perintis Makassar mengangkat tema “Sajian Nusantara Ramadhan” ungkap Maria Magdalena, Sales Manager Harper Perintis.

Lebih lanjut dikatakan Lena, dengan sajian menu nusantara yang pastinya menggugah selera, mulai dari nasi kebuli, mie ayam kari, side dish, dessert, aneka gorengan dan masih banyak lagi, pokoknya mantap menunya dan pastinya all you can eat, makan sepuasnya hanya dengan 105.000/orang,” ujarnya.

“Selain itu ada live music nya juga loh, so pasti nyaman berbuka puasa bareng keluarga dan sahabat,” tutup Lena.(*)