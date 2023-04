Paket Program Liburan Idul Fitri 1444H di Dalton Hotel Makassar 

Makassar, Upeks.co.id — Hotel Dalton Makassar unit by Phinisi Hospitality Indonesia , salah satu Hotel Berbintang Tiga Plus dikawasan Jalan. Perintis Kemerdekaan Km 16 No 02 Makassar.

Menghadirkan Program beberapa Paket Promo “ EID HOLIDAY “ Kami tawarkan periode mulai di Tanggal 19 April – 01 Mei 2023,

Promo Room mulai IDR. 385.000,-nett/malam, Ada juga paket Promo 2 malam hanya IDR. 800.000,-nett dan 3 malam hanya IDR.1.155.000,-nett. Termasuk Sarapan Pagi untuk 2 orang dan gratis akses ke kolam renang untuk 4 orang, Khusus Adik” kami gratiskan mengikuti beberapa kegiatan di Sky Pool seperti (Mewarnai, Cooking Class, dan Bermain Ludo & Ular Tangga). Tak hanya itu kami juga memberikan harga Khusus bagi Loyalty Member PHI Card hanya IDR. 415.000,-Nett/malam Cukup transaksi mengunakan Aplikasi PHI Card.

Kami juga menawarkan Paket Halal Bi Halal mulai dari harga IDR. 105.000,-nett/orang, Dengan benefit yang diberikan Menu Lunch/Dinner Pilihan untuk transaksi minimum 30 orang, Pemakaian ruangan rapat durasi 4 jam lengkap dengan sound system standart + LCD & Projector. Kata Audy Corneldy

Dalton Hotel Makassar akan Melaksanakan Sholat Idul Fitri 1444H secara berjamaah di Anging Mammiri Ballroom. Kegiatan ini terbuka untuk umum Khususnnya bagi warga daerah Sudiang – Pai dan sekitarnya , Kota Makassar. Sholat Idul Fitri 1444H Menghadirkan Ust. Burhan Abdullah. S.Ag. sebagai Khotib dan Ust. Zulfikar Muh. Amin sebagai Imam. General Manager Ambo Tuo mengatakan. (rls)