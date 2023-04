New TSM, the Ultimate Shopping Paradise Resmi Dibuka

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Trans Studio Mall Makassar memperluas area mall-nya dengan luas dua kali lipat dari besaran mall saat ini yang telah dibuka untuk publik pada 21 April 2023.

Hadir dengan nama New TSM Makassar yang menawarkan konsep Windows of the World (WOW), the ultimate shopping paradise, memberikan pengalaman berbelanja dan wisata dunia dalam satu destinasi.

Desain eksterior New TSM Makassar mengadopsi desain Amsterdam, sedangkan desain interiornya menawarkan sensasi wisata keliling dunia dengan landmark ikonik dari berbagai negara, seperti Menara Eiffel di Prancis dan bunga sakura di Jepang.

Nuansa Arabian dengan dekorasi ukiran etnik juga semakin menambah kemeriahan suasana. Selain itu, pengunjung dapat menikmati pertunjukan atraktif Magical Genie dengan teknologi digital video projection mapping yang menampilkan permainan warna dan visual ciamik.

New TSM Makassar juga memiliki Sky Garden yang luas dan cocok digunakan untuk bersantai atau berfoto estetik di berbagai sudut nan Instagenic, seperti taman Jerapah, kolam Flamingo serta area bird & monkey tree.

“New TSM Makassar memiliki tenant spesialis produk berkelas dari berbagai merk dan kebutuhan, seperti fashion, beauty, food, gadget, dan family entertainment. New TSM Makassar memiliki tambahan 150 tenant lengkap untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengunjung,” ungkap Radi Agustian, Marcomm Manager Trans Studio Mall Makassar.

New TSM Makassar menawarkan paradise bagi berbagai pengunjung, seperti fashionista paradise yang menawarkan berbagai produk fashion dari brand ternama seperti Zara, Marks & Spencer, Kate Spade, Coach, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Steve Madden, Tumi, dan lainnya.

Sneakerhead paradise menawarkan berbagai produk original dari Foot Locker, JD Sports, Keds, Our Daily Dose, Under Armour, Onitsuka Tiger, Crocs, Nike, dan Adidas Flagship Store.

Beauty paradise menawarkan berbagai produk kecantikan dan make up dari brand lokal dan internasional seperti Sephora, Luxcrime, Sociolla, Innisfree, Kiko Milano, Beauty Haul, dan Sensatia Botanicals.

Foodie paradise menawarkan beragam kuliner dengan variasi produk yang ditawarkan semakin lengkap seperti Monsieur Spoon, Kimukatsu, Rempah Bistro, Steak Hotel by Holycow, Yakiniku Like, Liang Sandwich & Teazzi, dan lainnya.

Hijaber paradise menawarkan kebutuhan modest wear dari berbagai merek populer seperti Benang Jarum, Kami Idea, Vivi Zubedi, Nada Puspita, dan Hida Hasan. Gadget freak paradise menawarkan berbagai produk gadget dari merek terkenal seperti Samsung, Huawei, Oppo, Digi Store, Urban Republic, dan Erafone.

Selain itu, Trans Studio Theme Park juga berevolusi menjadi wahana Snow World terbesar di Indonesia Timur sebagai persembahan bagi masyarakat yang sudah menantikan wajah baru taman hiburan dan wahana bermain ini. Berlokasi di First Floor New TSM Makassar, Trans Snow World Makassar dipastikan akan menjadi salah satu destinasi wisata favorit keluarga.

Mengusung tema Winters of the World (WOW) pengunjung diajak menikmati dingin musim salju seperti di pegunungan Alpen, Salzburg dan Pegunungan di Quebec, Kanada. Selain bermain ski, ada banyak permainan seru lainnya seperti kereta luncur atau sledge, Snow Tube, Spinning Tire, Snow Mobile, Soft Play juga Chair Lift.

New TSM Makassar memberikan pengalaman berbelanja dan wisata yang lengkap terbesar di Indonesia Timur. (Mit)