Mercure Makassar Nexa Pettarani Gelar Buka Puasa Bersama

Makassar, Upeks.co.id — Tepat pada hari Selasa, 4 April 2023, Mercure Makassar Nexa Pettarani mengadakan buka puasa bersama dengan relasi dan rekanan Mercure Makassar Nexa Pettarani.

Buka puasa bersama digelar di The Light. Yang merupakan salah satu outlet terbaik di Mercure Makassar Nexa Pettarani. Dihadiri oleh undangan yang merupakan relasi dan jurnalis yang selalu memberikan kontribusi baik terhadap Mercure Makassar Nexa Pettarani.

Di awali dengan Demo Masak yang atraktif oleh salah satu Chef terbaik di Mercure Makassar Nexa Pettarani yang dimana beliau di pasang khusus untuk menangani The Light yaitu Chef Rudok sebagai Sous Chef The Light, memberikan pengetahuan dan cara membuat makanan sederhana namun penuh dengan nutrisi serta membuat nya dengan cepat, sehingga dapat menjadi satu pilihan menu bagi Anda jika nantinya Anda berada dalam kondisi harus memasak cepat untuk menyiapkan Sahur bagi Anda ataupun keluarga. Selain itu The Light juga memberikan sajian kultum yang dibawakan langsung oleh H. Agung Wirawan M.Si. tidak hanya itu, Mercure Makassar Nexa Pettarani juga menyajikan pembacaan Al-Qur’an dan Terjemahan nya. Yang menariknya juga Mercure Makassar Nexa Pettarani menyajikan Live Music sambil ngabuburit pada buka puasa ini.

“Sebagai bentuk dan cari kami di Mercure Makassar Nexa Pettarani menjalin hubungan baik dan mengapresiasi atas kontribusi yang telah dilakukan oleh rekanan kami sehingga kami mengadakan buka puasa bersama dan ini pula kami jadikan sebagai media silaturahmi kepada seluruh rekanan kami” ujar Wiwied Nurseka selaku General Manager Mercure Makassar Nexa Pettarani. (rls)