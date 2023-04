Mahasiswa Akuntansi UIN Alauddin Presentasi IC-ESSU di Manila Filipina

Manila, Upeks.co.id — Salah seorang mahasiswi Program Studi (Prodi) Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin Makassar, Sanunggarah Talaohu mengikuti 3th International Conference on Engineering, Social-Science, and Humanities (IC-ESSU) di Manila, Philippines pada Jumat, 31 Maret 2023.

Mahasiswa Akuntansi angkatan 2019 tersebut mengikuti kegiatan ini secara virtual dengan mengusung tema “New Innovations in Engineering, Social Science and Humanities”.

International Conference IC-ESSU sendiri merupakan ajang pertemuan Ilmiah para akademisi dan generasi di berbagai belahan dunia untuk mempersentasikan karya ilmiah mereka.

Selain itu mereka juga membuat konsep dan ide gagasan penelitian serta pengembangan keilmuan dalam bidang Teknik, Ilmu Sosial dan Humaniora guna dapat memberikan pengembangan keilmuan secara teori maupun praktek.

Pada IC-ESSU ini, Sanunggarah berkesempatan menjadi salah satu presenter setelah melewati beberapa tahapan dan validasi, hingga akhirnya berhasil menjadi presenter paper research dengan judul “The Role of Transparency in Mediating the Determinants of Government Accountability in Indonesia” bersama dengan Dr Jamaluddin Majid SE M Si CAP selaku dosen pembimbing sekaligus Authors dan Memen Suwandi SE M Si dari Prodi Akuntansi UIN Alauddin Makassar.

Konferensi ini di inisiasi oleh Institute For Engineering Research and Publication (IFERP) yang berkolaborasi dengan 3 universitas, diantaranya University of Antique, Antique, Philippines; Santo Tomas College of Agriculture Sciences and Technology, Philippines dan Universitas Lakidende, Indonesia.

Sanunggarah mengatakan, turut berpartisipasi dalam International Conference merupakan pengalaman yang sangat berharga.

“Awalnya ragu dan cemas, namun berkat dorongan dosen pembimbing dan motivasi dari keluarga, serta dukungan teman-teman mahasiswa sehingga saya mampu mengalahkan keraguan tersebut hingga dapat mempresentasikan karya ilmiah dengan baik sampai akhir sesi forum diskusi,” katanya.

Sementara itu, Jamaluddin Majid tak lupa menitipkan pesan agar tidak cepat berpuas diri dengan raihan yang dimiliki saat ini, teruslah untuk selalu menggali potensi.

“Teruslah belajar dan memantaskan diri atas mimpi yang ingin di raih, mulailah perlahan hingga menjadi kebiasaan baik, jangan pernah takut melangkah sebab keberhasilan harus dicapai dengan berusaha, ikhtiar disertai doa,” tuturnya.