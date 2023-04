Kolaborasi Save The Children, Dinsos P3A Lutim Gelar Kick Off Grow Her Kakao

Lutim, Upeks.co.id — Dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak perempuan dan anak untuk mempercepat akses sumberdaya dan pelatihan bagi petani dan pengusaha, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Lutim bekerjasama dengan Save The Children menggelar Kick Off Grow Her Kakao, di Aula Dinsos P3A, Senin (17/04/2023).

Kadis Dinsos P3A Kabupaten Luwu Timur, Sukarti menyampaikan bahwa, Dinas Sosial telah melakukan penginputan terkait Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam rangka evaluasi mandiri dan secara keseluruhan mencapai 875.

“Tentu peran Save The Children merupakan suatu tanjakan yang cukup bagus karena MoU yang kita lakukan itu nilainya cukup berpengaruh dengan penilaian Kabupaten Layak Anak,” kata Sukarti.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa, pada hari ini tentu menjadi peran semua pihak dalam pembenahan perempuan dan anak di Kabupaten Luwu Timur.

“Kenapa saya katakan demikian, karena yang kita lakukan selama ini sangat membantu pemerintah daerah khususnya kepada sektor kakao,” ucap Kadis Dinsos P3A.

Oleh karena itu, Sukarti berharap kedepan program yang dilakukan selama dua tahun terakhir bersama Save The Children dalam pemberdayaan perempuan dan anak di Lutim semakin meningkat dan lebih bagus.

“Kita berharap kegiatan yang dilakukan pada hari ini bisa melibatkan semua pihak maupun stakeholder dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa segera terlaksana,” harap Kadis Dinsos.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Sosial dan Save The Children.

Turut Hadir, Sekretaris Dinkes, Andi Tulleng, Kepala Bidang Kelembagaan dan Masyarakat Desa, Musakkir, Bapelitbangda, Dinas Sosial P3A, Dharma Wanita Persatuan Lutim, Pokja II TP PKK Kabupaten, Social Community Faoundations dan perwakilan PT. MARS. (dew/ikp-humas/kominfo-sp)