Ketum PDIP Megawati: Dengan Mengucapkan Bismillah, Menetapkan Ganjar Sebagai Capres 2024

Bogor,Upeks.co.id— Teka teki Capres yang diusung PDIP kini terjawab sudah. Pada Rapat DPP PDIP Ke-140 telah mengumumkan nama Ganjar Pranowo untuk diusung maju sebagai Capres dalam Pilpres 2024 Setelah mendapat restu dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Ganjar Pranowo resmi dimajukan dan dideklarasikan sebagai calon presiden (Capres) 2024 oleh PDIP pada Jumat (21/4/2023) di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat.

“Memohon petunjuk kepada Allah SWT pada Hari Kartini ini tanggal 21 April 2023 dan sekaligus tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang nondiskriminatif, setara, maka pada jam 13.45 WIB dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah gubernur jawa tengah, sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan” tegas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui platform media sosial dan kanal saluran digital PDIP.

Pada sambutan selanjutnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Ganjar adalah sosok yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinannya.

“Ganjar adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah, dan sangat ideologis” ucap Presiden Jokowi yang turut hadir di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat.

“Sebuah kehormatan bagi saya mendapat penugasan sebagai kader PDIP, saya mohon dukungan, kritikan, dan saran. Ini adalah momentum untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu, one for all, dan all for one” terang Ganjar pada sambutannya setelah terpilih sebagai Capres dari PDI Perjuangan.

Ganjar menambahkan bahwa dirinya lahir dari sebuah proses kaderisasi yang sangat panjang yang dilakukan oleh PDI Perjuangan.

“saya lahir dari partai ini, digembleng dari partai dengan semangat dan inspirasi dari Bung Karno akan saya lanjutkan dan perjuangkan, karena tugas belum tuntas, dan harus kita tuntaskan” tambah Ganjar.

Diketahui hingga saat ini belum diketahui siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres pada Pilpres 2024 dan Jabatan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah juga akan selesai pada September 2023 mendatang. (rls)