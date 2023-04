Direktur XL Axiata dan XL HOME Raih Penghargaan Bergengsi

Makassar, Upeks.co.id — Direktur & Chief Digital Transformation and Business Enterprise Officer XL Axiata, XL Yessie D. Yosetya berhasil meraih penghargaan sebagai The Most Influential CIO 2023 dalam ajang penghargaan iCIO Awards 2023. Lalu, XL HOME meraih dua penghargaan dari Asian Telecom Awards 2023.

Jakarta, 14 April 2023, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) kembali meraih beberapa pengakuan atas prestasi dan kinerja bisnis. Direktur & Chief Digital Transformation and Business Enterprise Officer XL Axiata, XL Yessie D. Yosetya berhasil meraih penghargaan sebagai The Most Influential CIO 2023 dalam ajang penghargaan iCIO Awards 2023. Lalu, XL HOME meraih dua penghargaan dari Asian Telecom Awards 2023 yaitu Broadband Telecom Company of The Year dan Marketing & Brand Initiative of the Year.

Penghargaan diberikan kepada Yessie D. Yosetya atas penilaian dari dewan juri yang memandangnya sebagai salah satu CIO yang sukses menjadi inovator dalam mendorong implementasi dan pemanfaatan teknologi digital,sehingga dapat meningkatkan nilai dan performa terbaik sesuai dengan tujuan bisnis.

Yessie mengatakan, “Ini sebuah kehormatan bagi saya mendapatkan penghargaan sebagai The Most Influential CIO, penghargaan ini tidak hanya kerja keras dari saya sendiri tapi juga berkat dukungan dan kerjasama seluruh team dan karyawan XL Axiata. Penghargaan ini tentunya akan menjadi penyemangat lagi bagi saya dan juga team untuk memberikan yang yang lebih baik lagi kedepannya”.

iCIO Awards merupakan ajang penghargaan yang diberikan sebagai apresiasi atas pencapaian dari CIO dan CEO dari berbagai industri dan latar belakang yang telah sukses menjadi inovator dalam mendorong implementasi dan pemanfaatan teknologi digital,sehingga dapat meningkatkan nilai dan performa terbaik sesuai dengan tujuan bisnis.

Penilaian penghargaan ini didasarkan pada berbagai parameter yang menunjukan upaya dalam mendukung akselerasi transformasi digital, ketajaman dan nalar yang baik untuk tingkatkan daya saing bisnis serta memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan organisasi atau perusahaan.

XL HOME memenangkan 2 penghargaan dari Asian Telecom Awards 2023

Sementara itu, layanan XL HOME berhasil meraih penghargaan bergengsi Asian Telecom Awards 2023 yang berlangsung di Singapura. Pada ajang yang diinisiasi oleh majalah Asia Telecom ini, XL HOME berhasil meraih dua kategori, yaitu Broadband Telecom Company of the Year – Indonesia dan Marketing & Brand Initiative of the Year – Indonesia. Head of Product, HOME & Convergence XL Axiata, Michael Dadyhans dan Head of Marketing, HOME & Convergence XL Axiata, Bianca Hardini menerima piagam penghargaan tersebut di Singapura, 6 April 2023.

Director and Chief Commercial Officer XL AXIATA, Abhijit Navalekar mengatakan, “Penghargaan dari ajang bergengsi Asian Telecom Awards 2023 ini sangat berarti bagi kami yang saat ini sedang bekerja keras untuk mengembangkan layanan konvergensi yang pertama di Indonesia “XL SATU”. Penghargaan ini sekaligus merupakan pengakuan dari kalangan bisnis telekomunikasi dalam cakupan internasional atas kinerja XL HOME dan upaya XL Axiata dalam membangun layanan konvergensi.”

Abhijit Navalekar menambahkan, XL Axiata meluncurkan layanan XL SATU pada tahun 2021 sebagai layanan konvergensi pertama di Indonesia. Layanan ini untuk menjawab kebutuhan pelanggan atas layanan internet yang simple yang memadukan layanan internet rumah dan mobile untuk seluruh anggota keluarga. Dengan memadukan program marketing dan kampanye lokal secara menyeluruh, pihaknya berharap mampu meningkatkan sebanyak mungkin pelanggan dari segmen keluarga.

Kemenangan XL HOME atas kedua kategori Asian Telecom Awards 2023 berdasarkan penilaian yang merujuk pada sisi inisiatif XL HOME pada keunikan dan inovasi, efektivitas, dampak, dan pengembangan yang dinamis. Dewan juri terdiri dari Head of Technology, Media and Telecommunications, Head of Clients & Markets Development of KPMG Asia Pacific, Darren Yong, Asia Pacific Telecom, Media, and Entertainment Sector Leader of Deloitte Michinori Sato, EY-Parthenon Asean Leader, EY Asean Technology, Media & Entertainment and Telecommunications Leader of EY, Joongshik Wang, serta Global Technology, Media and Telecommunications Industry Leader of PwC China, Wilson Chow.(rls)