Dalton Hotel Siapkan Paket Ramadan dengan Konsep “Kampung Ramadan”

MAKASSAR,UPEKS,co.id – Dalton Hotel Makassar menyiapkan berbagai paket spesial selama Ramadan 2023. Mulai dari paket Buka Puasa Bersama sambil Beramal, Paket Meeting, Promo Kamar untuk para tamu yang menginap, maupun yang hanya berkunjung.

Marketing Communication Dalton Hotel Makassar, Audy Corneldy mengatakan Dalton Hotel Makassar kembali menghadirkan konsep dengan tema “Kampung Ramadan” menu sajian nusantara dengan harga yang ditawarkan hanya Rp98.000 nett dengan menu buffet all you can eat atau makan sepuasnya, mulai dari takjil, appetizer, soup, main course, stall, hingga dessert dengan total puluhan menu dan varian yang berbeda setiap harinya.

“Kami juga memberikan program bagi setiap pembelian satu paket berbuka puasa akan kami donasikan sebanyak Rp1000 ke Anak yatim dan kaum dhuafa, tentu ini merupakan inovasi program yang memiliki nilai sosial tinggi selama bulan Ramadan, dimana kita diminta untuk terus meningkatkan ibadah dan amal kita,” katanya

Selain itu, pihaknya memberikan promo yakni untuk pemesanan 10 pax gratis 1 pax kepada tamu group disetiap harinya selama bulan Ramadan. Khusus anak–anak gratis jika tinggi dibawah 100 cm, tinggi diatas 140 cm (dikenakan harga normal). Mulai buka pukul 17.00 hingga 21.00 Wita, periode 23 Maret hingga 21 April 2023.

Sementara itu, General Manager Dalton Hotel Makassar, Ambo Tuo mengatakan, di Ramadan tahun ini, ada yang berbeda Dalton Hotel Makassar membuka Bazar Ramadan di Pelataran Parkir depan Dalton Hotel Makassar yang menyediakan jajanan pasar seperti gorengan, pisang ijo, kue tradisional sampai menu andalan lainnya dengan harga mulai Rp10.000 sampai Rp30.000 untuk tamu maupun pengendera yang lewat di depan Hotel Dalton.

Selain paket berbuka puasa, promo kamar juga disediakan oleh Dalton Hotel Makassar yang mulai dari harga Rp425.000 nett dengan kamar superior termasuk breakfast atau sahur, takjil.

“Kami juga ada paket room termasuk berbuka puasa hanya Rp605.000 nett. Selain promo F&B dan kamar kami juga siapkan paket Meeting mulai harga Rp105.000 per pax termasuk menu berbuka puasa bersama, pemakaian meeting room selama 4 jam, minimum reservasi untuk 30 pax per orang,” ucapnya. (mit)