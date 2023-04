Bugis Waterpark Adventure Berikan Program Buy One Get One hingga diskon 50% Spesial Ramadan

Makassar, Upeks.co.id — Ramadan adalah bulan penuh berkah. Keberkahan memberikan kebahagiaan. Oleh karena itu, Bugis Waterpark Adventure (BWP) juga ingin berbagi kebahagiaan untuk visitor yang ingin nyebur rame-rame bersama keluarga selama ramadan.

Sales Manager BWP, Iwan Richardo Nainggolan menyebut dua program spesial bagi visitor yang ingin nyebur selama bulan suci Ramadan.

“Program yang pertama yaitu Buy One Get One, yang dikhususkan untuk visitor yang berdomisili Kota Makassar dibuktikan dengan kartu tanda kependudukannya pada petugas Tikecting,” sebutnya pada Rabu, 5 April.

Visitor yang tidak berdomisili di Kota Makassar, maka bisa mendapatkan pemotongan harga khusus. “Untuk harga normal saat ini ialah 50 ribu untuk pembelian tiket pada hari kerja (Senin – Jum’at). Lalu 200 ribu untuk pembelian tiket di hari libur (Sabtu – Minggu). Khusus untuk ramadan ini kita berikan harga diskon 50% bagi visitor dari luar Makassar. Jadi cukup bayar 75 ribu untuk hari kerja, serta hanya bayar 100 ribu untuk hari libur sudah dapat menikmati semua wahana dan fasilitas BWP sepuasnya,” urai pria yang akrab disapa Olan.

Olan melanjutkan, program diskon 50% ini syaratnya sangatlah mudah. Cukup follow akun official Instagram @bugiswaterpark.id untuk mendapatkan informasi lebih detailnya. “Satu akun yang follow IG BWP berlaku untuk pembelian satu tiket BWP,”lanjutnya.

Program ramadan ini berlaku hingga 18 April 2023. Setiap visitor hanya dapat memilih salah satu program tersebut. “Jadi (visitor) yang punya KTP Makassar itu bisa menggunakan program Buy One get One, sedangkan (visitor) yang tidak memiliki KTP Makassar, bisa mendapatkan program Diskon 50% tersebut,” pungkasnya.(rls)