Beroperasi di Mal Ratu Indah, HokBen Hadirkan Makanan Khas Jepang Berkualitas dan Halal

MAKASSAR, UPEKS.co.id– HokBen sebagai brand ternama pelopor makanan bergaya khas Jepang di Indonesia, mulai hadir di Kota Makassar, tepatnya di Mal Ratu Indah, Mari Arcade, Lantai Dasar, dan mulai beroperasi pada Jumat (7/4/2023).

Kehadiran HokBen untuk pertama kalinya di Pulau Sulawesi ini akan menambah pilihan kuliner yang ada di Makassar. Hokben pun siap memanjakan lidah pelanggan dengan produk makanan bergaya khas Jepang yang lezat, berkualitas dan halal.

Menurut Iman Wahyudi, selaku Regional Manager HokBen, pembukaan gerai ini untuk memenuhi harapan pelanggan HokBen yang berdomisili di daerah Sulsel khususnya Makassar, agar bisa menikmati kelezatan produk HokBen lebih dekat.

“Kami sangat senang di usia yang ke 38 tahun HokBen bisa memperluas jangkauan hingga ke Sulawesi Selatan, tepatnya kota Makasar, kota pertama di Pulau Sulawesi,” kata Iman.

Menurutnya, lokasi ini dipilih untuk menjawab permintaan pelanggan agar HokBen bisa hadir di Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan.

“Kecintaan masyarakat akan berbagai kuliner nusantara, mendorong kami untuk menambah ragam kuliner khususnya di Sulawesi Selatan dengan membawa makanan bergaya khas Jepang,” urainya.

Ia juga berharap pembukaan gerai ini bisa membantu penyerapan tenaga kerja di Sulsel, khususnya Makassar sebagai kota dimana gerai Hokben dibuka.

“Pembukaan gerai pertama di Sulawesi ini menjawab harapan dan kebutuhan pelanggan HokBen diluar Pulau Jawa, khususnya Sulawesi yang selama ini membeli HokBen saat datang ke Jakarta atau di kota besar lainnya,” katanya.

“Harapan kami, kedepannya kami bisa memperluas layanan ke lebih banyak

kota di Pulau Sulawesi,” sambung Iman.

Ia menambahkan, dengan pilihan menu yang beragam, menjadikan HokBen sebagai restoran favorit yang bisa menyatukan rasa para pelanggan walaupun memiliki pilihan menu yang berbeda.

“Sesuai dengan visi kami ‘Membawa kebaikan untuk memelihara kehidupan masyarakat dengan menciptakan dan menyediakan makanan yang berintegritas’, kami sadar bahwa masyarakat Indonesia selektif dan hati-hati dalam memilih makanan untuk dikonsumsi, salah satunya adalah makanan yang halal,” terangnya.

Karena itu, sambung Iman, HokBen selalu mengutamakan kualitas terbaik dan terjamin kehalalannya untuk semua menunya, mulai dari bahan baku, proses produksi sampai siap disajikan kepada pelanggan HokBen.

HokBen Mal Ratu Indah Makassar sendiri akan membuka layanan makan ditempat (dine in), makanan dibawa pulang (take away) dan pesan antar (delivery).

Termasuk order online melalui aplikasi yang akan menghadirkan menu-menu khas HokBen seperti Ekkado, Tori no Teba, Egg Chicken Roll, HokBen Fried Chicken, Ebi Furai, Kani Roll, Beef / Chicken Teriyaki dan Yakiniku atau Set Menu HokBen seperti Bento Special, Paket ABCD, Simple Set Teriyaki dan juga Ramen sebagai menu terbaru HokBen.

Rangkaian acara promosi juga telah disiapkan untuk menyambut warga Sulsel yang berkunjung. Souvenir-souvenir menarik bisa didapatkan dengan pembelian sejumlah tertentu, seperti Payung, Bantal, Tumbler, dan berbagai produk gratis bila membeli dalam jumlah tertentu. (*)