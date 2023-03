Wuling Alvez Launching di Makassar, Desain Stylish dan Harga Terbaik di Kelasnya

MAKASSAR, UPEKS.co.id – PT SGMW Motor Indonesia dan Kumala Group selaku dealer resmi dari Wuling, mengadakan pameran regional Launching Wuling Alvez pada 15 hingga 19 Maret 2023, di Trans Studio Mall (TSM) Makassar.

Wuling Alvez berhasil menyita perhatian publik dalam peluncurannya yang berlangsung pada 16 Februari 2023 silam dalam perhelatan IIMS 2023 di Jakarta.

Area Sales Manager Sulseltra Bali, Dyal Riswanto mengatakan, produk terbaru Wuling ini, memadukan desain stylish dan inovasi dengan harga terjangkau di kelasnya.

“Harga Wuling Alvez dibanderol mulai harga Rp225 jutaan untuk OTR Makassar yang tersedia dalam lima pilihan warna, yakni Carnelian Red, Starry Black, Tungsten Steel, Aurora Silver dan Pristine White,” ungkapnya.

Kata dia, Alvez menjadi inovasi produk yang melengkapi segmen SUV dari Wuling saat ini. Kombinasi inovasi fitur yang canggih dan harga terbaik di kelasnya, membuat SUV ini patut dipertimbangkan.

Wuling Alvez memiliki arti ‘All At Once’ yang melambangkan sebuah perpaduan antara desain eksterior yang stylish, interior yang modern, serta inovasi teknologi berkendara di dalam satu produk SUV.

Sejalan dengan hal tersebut, Wuling pun menyematkan tagline ‘Style and Innovation in One SUV ’ pada Alvez. Dengan segala kelebihannya, compact SUV ini ditujukan bagi mereka yang berjiwa muda, bergaya modern, dan cerdas dalam memilih.

Nuansa penuh dengan gaya langsung terlihat pada sisi eksterior Alvez. Hal ini berkat pengaplikasian dynamic dual-tone color, LED DRL serta adjustable LED pada lampu utama, dan LED lampu belakang, bold front grille design, serta cutting-edge 16” wheels.

Aura modern dan kecanggihan inovasi pada mobil ini semakin kental dengan tersematnya electric sunroof dan penggunaan material berkelas sehingga pengguna semakin nyaman di setiap perjalanan.

Berpindah pada sisi interior Alvez, pengguna akan merasakan pengalaman berkendara yang menyenangkan dengan fitur hiburan yang terdapat pada SUV Wuling ini.

Dalam rangka menunjang pengalaman berkendara yang modern dan percaya diri, ragam teknologi inovasi pintar berupa Wuling Indonesian Command dan Wuling Remote Control App tersedia untuk mengakomodasi kebutuhan berkendara penggunanya.

Fitur keselamatan yang mumpuni pun turut tersedia pada Wuling Alvez. Teknologi Advanced Driver Assistance System (ADAS) tersemat sehingga pengemudi dan penumpang dapat berkendara dengan aman.

Sisi keselamatan Alvez semakin ditunjang dengan fitur keselamatan yang lengkap, mulai dari Rear Parking Camera, Electronic Stability Control, hingga SRS Airbag di bagian depan memberikan kedamaian selama dalam perjalanan.

Sementara itu, General Manager Marketing Kumala Group, Ivan Pudya Sumanta mengatakan, ragam keuntungan dihadirkan untuk memudahkan dalam memiliki Wuling Alvez selama periode launching, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelanggan.

Dikatakan, Wuling Kumala turut menyediakan program terbaik, mulai dari voucher belanja senilai Rp2 juta, gratis biaya servis berkala sampai dengan 4 tahun/50.000 km, hadiah lucky dip berupa emas 5 gram, smartwatch, smartphone dan emoney, hingga trade in promo senilai Rp5 juta. Tentunya, syarat dan ketentuan berlaku untuk promo ini.

Selain itu, setiap pelanggan yang melakukan Test Drive Wuling Alvez berkesempatan memperoleh e-wallet senilai Rp100 ribu. (Mit)