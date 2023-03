Tradisi Cium Bumi Simbol Enam Bintara Remaja Siap Laksanakan Tugas di Batalyon C

BONE,UPEKS.co.id— Enam personel Bintara Remaja dari Satuan Brimob Polda Sulsel ditempatkan di Batalyon C Pelopor, telah tiba di Mako Brimob Batalyon C Pelopor, Senin (6/3/2023).

Enam personel Bintara Remaja yang bergabung di Batalyon C Pelopor, berdasarkan Surat Perintah Dansat Brimob Polda Sulsel Nomor : Sprin/266/II/OTL.3.1./2023 tanggal 03 Februari 2023 tentang mutasi di jajaran Satbrimob Polda Sulsel.

Bintara Remaja lulusan SPN Batua ini, sebelumnya telah melaksanakan latihan pembekalan kemampuan Brimob selama empat bulan di Batalyon B Pelopor Parepare.

Acara tradisi penerimaan yang dilaksanakan sesuai Peraturan Komandan Korbrimob Polri ( Perdankor) ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, S.Sos,M.Si.

Prosesi yang dijalani keenamnya yakni tradisi cium bumi sebagai simbol bahwa siap melaksanakan tugas di Batalyon C pelopor. Lalu, pengalungan bunga oleh Danyon C Pelopor kepada perwakilan bintara remaja sebagai simbol bahwa bintara remaja telah diterima sebagai keluarga besar Batalyon C Pelopor.

Setelah itu, dilanjutkan dengan penyiraman air bunga sebagai simbol bahwa Batalyon C Pelopor dengan bangga dan semangat menerima Bintara Remaja di Mako dan siap untuk melaksanakan tugas bersama-sama.

“Hari ini, kami menerima enam bintara remaja yang baru saja menyelesaikan pelatihan kemampuan Brimob. Kedatangan enam personel baru ini kami sambut dengan acara tradisi penerimaan,” ucap Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel, Kompol Ichsan.

Danyon C Pelopor juga menjelaskan, tradisi penerimaan ini dilaksanakan sebagai bentuk orientasi lapangan bagi anggota baru.

“Setelah tradisi penerimaan dilanjutkan dengan upacara pembukaan latihan pembinaan tradisi bintara remaja, ” jelas Danyon Ichsan.

Lebih lanjut Danyon Ichsan menyebut, latihan pembinaan tradisi bintara remaja bertujuan agar personel bisa mengenali lingkungan kerja. Baik itu mako maupun pejabat-pejabat di Batalyon.

“Kemudian tujuan lain latihan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tugas-tugas yang akan dilaksanakan setelah masuk batalyon, ” sebut Danyon yang beken dengan istilah”Tindizzz” ini.

Latihan pembinaan tradisi ini akan digelar di Mako Brimob Bone, Tower Basarnas Bone, Pelabuhan Bajoe, daerah latihan Brimob di Kecamatan Palakka dan Barebbo dengan beberapa materi latihan yakni materi pengantar, materi pokok serta materi pendukung. (Jay)