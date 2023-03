Toyota All New Agya Kini Hadir di Toraja 

Toraja, Upeks.co.id – Showroom Kalla Toyota resmi melauncing All New Agya GR Sport dan All New Agya di Toraja, Senin (20/3/2023).

Kegiatan ini digelar di Showroom Kalla Toyota, Jalan Pongtiku Nomor 27 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, yang dibuka langsung oleh Kepala Cabang Toyota Toraja, Suharman.

Launcing ini ditandai dengan pembukaan bersama sebuah unit mobil berwarna putih merk All New Agya GR Sport disaksikan oleh konsumen dan pegawai Kallo Toyota Toraja.

Kepala Cabang Toyota Toraja, Suharman mengatakan model All New Agya kali ini sangat berbeda dari model sebelumnya.

“Model yang hadir kali ini sangat berbeda sekali, boleh dikata berubah 100 persen,” katanya.

Showroom Kalla Toyota Toraja juga membuka peluang untuk konsumen yang ingin merasakan test drive.

“Buat yang mau test drive sama-sama boleh nanti kita coba sama-sama, jadi untuk yang mau test drive besok-besok silakan hadir disini kita cobakan mobilnya,” ujarnya.

Ia menuturkan sampai saat ini, penjualan model Agya menjadi penjualan nomor dua di tiga kabupaten yang dibawahinya.

“Kalau penjualan sampai sekarang kami di Toraja urutan kedua di Toraja, sayakan membawahi tiga kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara dan Enrekang dan disini saya nomor dua,” tuturnya.

Ia berharap dengan hadirnya New Agya ini bisa menduduki posisi nomor satu.

“Harapan saya dengan adanya New Agya ini bisa menduduki posisi nomor satu,” harapnya. (Tini)