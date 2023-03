Sesi Talkshow #Ngopiinspirasi: Future Skills Meriahkan Grand Launching NutriHub Makassar

Makassar, Upeks.co.id – Melalui salah satu brand unggulan Nutrifood, Lokalate, sebagai brand minuman kopi Indonesia yang mengangkat cita rasa lokal dengan tagar #SobatMelekGue bagi anak muda dalam aktivitas sehari-hari, kali ini menyelenggarakan kegiatan #Ngopiinspirasi, yaitu edukasi dengan tema Future Skills dalam rangka Grand Launching NutriHub Makassar.

Sesi edukasi ini diharapkan dapat membuka wawasan para peserta, yang terdiri dari berbagai perwakilan komunitas, organisasi, media, dan pelaku bisnis UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), mulai dari mahasiswa hingga masyarakat di Makassar, mengenai berbagai kompetensi yang dibutuhkan di masa mendatang untuk dapat menjadi sosok yang unggul, kompetitif, dan inspiratif di bidangnya. Selain itu, sesi ini juga ingin menambah perspektif mengenai pentingnya para peserta beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Yesaya Christian, Brand Manager Lokalate, menyampaikan, “Satu-satunya hal yang pasti di masa mendatang adalah ketidakpastian. Untuk bisa menghadapi perubahan maupun terbiasa dengan ketidakpastian, diperlukan kemampuan untuk cepat beradaptasi dan menjadi agile. Selain itu, keterampilan dalam memimpin dan berkomunikasi juga perlu dilatih, dibiasakan, dan dipraktekkan, salah satunya dengan ikut serta dan aktif dalam komunitas dan organisasi, baik di kampus maupun di tengah masyarakat.”

Firman Setiadhi, Founder Starfood & Asgard, dan Grand Finalist L-Men of The Year 2014, mengamini hal tersebut. Ia menambahkan, “Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak lepas dari yang namanya “Kolaborasi”. Keikutsertaan saya dalam banyak komunitas, mulai dari komunitas wirausaha hingga L-Men Of The Year di tahun 2014, sangat membantu saya untuk bisa memperluas jejaring, meningkatkan kemampuan memimpin, hingga kecakapan dalam meng-influence semangat hidup sehat kepada orang lain. Penting untuk kita memastikan bahwa kehadiran kita di tiap organisasi dapat memberikan kontribusi, baik untuk organisasi itu sendiri, maupun masyarakat luas.”

Sejak efektif beroperasi pada November 2022 lalu, NutriHub Makassar telah menjadi sebuah community hub sekaligus collaboration platform bagi komunitas, organisasi, media, hingga pelaku bisnis UMKM di Makassar. Melalui Grand Launching hari ini, NutriHub Makassar ingin dapat memperluas amplifikasi dalam menginspirasi lebih banyak lagi anak muda dan masyarakat di Makassar untuk memiliki semangat kolaborasi, seperti yang dilakukan hari ini bersama rekan-rekan universitas maupun komunitas, agar bersama-sama dapat membangun Makassar yang lebih baik. NutriHub Makassar diharapkan dapat menjadi wadah bagi para leaders, stakeholders, dan para pemuda penggerak di Makassar untuk saling berbagi, berdiskusi, dan bekerja sama untuk menciptakan dampak positif yang semakin luas.(rls)