Sambut Ramadhan, Harper Perintis Makassar by ASTON Hadirkan Promo Menarik

Makassar, Upeks–Menyambut bulan Suci Ramadhan 2023 (1444 H) Hotel Harper Perintis Makassar by ASTON menawarkan paket berbuka puasa bertajuk “Sajian Nusantara Ramadhan” yang akan berlangsung selama bulan suci bagi umat muslim ini dengan mengusung konsep Iftar All You Can Eat only IDR 105.000 nett/pax.

Sesuai dengan temanya, menu yang akan disajikan merupakan menu-menu bertema nusantara dengan menu spesial penyetan.

“Dalam ramadhan kali ini, kami kembali mengambil tema menu nusantara ditemani berbagai aneka takjil yang tentunya sangat digemari oleh para tamu kami dan tak lupa juga kami menambahkan menu spesial penyetan yang akan kami sajikan kepada para tamu,” ungkap Tyta Ripal Executive Assistant Manager Harper Perintis Makassar by ASTON.

Selain itu, dalam menyambut bulan suci Ramadhan kali ini, Harper perintis Makassar by ASTON juga tak lupa memberikan promo spesial kamar bagi para tamu yang melakukan check in selama periode bulan suci Ramadhan.

“Selain menawarkan promo makanan, kami juga memberikan promo kamar berupa gratis takjil bagi para tamu kami yang melakukan pemesanan kamar dalam periode tersebut dan juga kami bekerja sama dengan Bank BCA menawarkan promo bertajuk BCA Ramadhan Promo yakni discount sebesar 20% dan promo F&B Buy 15 pax get 1 pax Sajian Nusantara Ramadhan bagi para tamu kami yang melakukan transaksi pemesanan kamar menggunakan kartu debit maupun kartu kredit BCA selama bulan suci Ramadhan,” tutup Maria Magdalena, Senior Sales Manager Harper Perintis Makassar by ASTON. (*)