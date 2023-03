Ramadan, Pameran Kalla Toyota Hadir di 15 Titik

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Kalla Toyota menggelar pameran di 15 titik yang tersebar di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Unit terbaik Kalla Toyota dihadirkan lebih dekat, agar masyarakat dapat melihat dan merasakan langsung fitur-fitur terbaik dari Kalla Toyota. Selain itu, Kalla Toyota juga memberikan promo spesial bertajuk Lebaran BIG SALE Semua Lebih Mudah.

Marketing Manager Kalla Toyota, Mifta Farid S Putra mengungkapkan, di Maret ini pelanggan dapat membeli Toyota baru dengan promo Lebaran BIG SALE Semua Lebih Mudah berupa promo Nyicil Rasa Tunai dengan bunga 0%, program DP mulai 10 persen.

Selain itu, juga kemudahan tukar tambah mobil lama dengan mobil Toyota baru dengan subsidi hingga Rp5 juta. Pelanggan juga berkesempatan medapatkan gratis servis berkala selama tiga tahun atau hingga servis ketujuh.

“Lebaran BIG SALE Semua Lebih Mudah ini hadir untuk memberikan kemudahan dan keuntungan kepada pelanggan yang ingin berlebaran dengan Toyota baru. Kalla Toyota juga menghadirkan program Test Drive and Win dengan grand prize satu unit motor Benelli. Tak hanya mengundi grand prize 1 unit Motor Benelli, Kalla Toyota juga menyiapkan grand prize berupa satu unit Toyota All New Agya bagi pelanggan yang beruntung,” ungkapnya.

Dikatakan, Grand prize All New Agya adalah Special Benefit bersifat undian, bagi pelanggan yang melakukan pembelian kendaraan baru di Kalla Toyota dan melakukan servis secara on-time dan rutin sesuai ketentuan yang berlaku. Pengundian akan dilakukan dalam gelaran Gathering Online Kalla Toyota.