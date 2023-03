PT Bosowa Berlian Motor Raih Best 3S Dealer Mitsubishi Terbaik di Indonesia

MAKASSAR, UPEKS.co.id – PT. Bosowa Berlian Motor sebagai authorized dealer Mitsubishi kembali meraih penghargaan bergensi tingkat nasional dari PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) yakni The Best 3S Dealer kategori Best Net Promotore Score (NPS) melalui PT. Bosowa Berlian Motor cabang Manado.

Penghargaan ini, diumumkan pada event Dealer Annual Convention (DAC) 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua Bali, Jum’at (10/2/2023).

Subhan Aksa selaku CEO PT Bosowa Corporindo yang merupakan induk perusahaan PT Bosowa Berlian Motor hadir dan menerima penghargaan secara langsung. Pada kesempatan tersebut, Subhan Aksa berharap agar penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh karyawan untuk memberikan yang terbaik bagi customer.

“Tentu, penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras kawan-kawan di dealer, yang senantiasa bekerja untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi customer-customer setia PT. Bosowa Berlian Motor. Sehingga kami berharap, dengan diraihnya prestasi ini, kawan-kawan semakin termotivasi dan terus memberikan yang terbaik bagi customer,” ujar Subhan.

Sementara itu, Branch Manager PT. Bosowa Berlian Motor cabang Manado, Edgar Bayu Sidharta mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan yang telah bekerja dengan baik, sehingga penghargaan ini hadir.

“Sebuah kesyukuran, PT. Bosowa Berlian Motor Manado dapat menghadirkan penghargaan bergensi ini bagi perusahaan. Kami berharapa kedepannya terus berkontribusi bagi kemajuan perusahaan,” kata Edgar Bayu.

Pada event tersebut, PT. Bosowa Berlian Motor juga menerima berbagai penghargaan yakni The Best After Sales Operation & Customer Engangement untuk kategori The Best Fleet Customer Engangement yang diraih PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Kendari.

Kemudian, The Best Fleet Sales 2nd National Winner dan The Best Sales Performance By Area Kalimantan, Sulawesi dan IBT yang dipersembahkan oleh PT. Bosowa Berlian Motor cabang Urip.

The Best National Contest, kategori The Best Oil Meister Fleet Managemen diraih oleh Ryan Aditya, PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Palu, serta kategori The Best Ass Manager diraih oleh Irwan Safriatman dan Andi Ircham Ibrahim, PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Urip.

Sebelumnya, pada tahun 2021 PT Bosowa Berlian Motor juga memperoleh penghargaan diajang yang sama tetapi dari PT. Krama Yudha Tiga berlian Motor melalui Cabang Urip Sebagai The Best 3S. Hal ini membuktikan bahwa PT. Bosowa Berlian Motor terus menjelma menjadi dealer Mithusbishi terbaik di Indonesia, khususnya di Kawasan Indonesia Bagian Timur. (Mit)