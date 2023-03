Platform DNGA Ketiga, All New Daihatsu Ayla Resmi Mengaspal di Makassar

MAKASSAR,UPEKS.co.id – PT Astra International Daihatsu resmi meluncurkan generasi terbarunya All New Daihatsu Ayla di Kota Makassar. Peluncuran mobil model LCGC (Low Cost Green Car) Hatchback ini digelar di Black Canyon Coffee, Makassar, Rabu (29/03/2023).

Kini, AlI New Astra Daihatsu Ayla hadir dengan platform baru yakni berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture), sehingga memiliki beragam keunggulan seperti desain yang modern dan stylish, teknologi terkini, performa prima, fitur keselamatan dan kenyamanan yang lebih lengkap, efisiensi bahan bakar vang lebih baik, sekaligus dengan harga terbaik di kelasnya.

Deputy Marketing & CR Division Head PT Astra International Tbk – Daihatsu, Tri Mulyono mengatakan, Daihatsu selalu berusaha mengembangkan produk sesuai kebutuhan pelanggan di Indonesia, dan hal ini dibuktikan dengan implementasi platform baru DNGA pada AlI New Astra Daihatsu Ayla dengan sederet keunggulan platform yang dimilikinya.

“All New Astra Daihatsu Ayla merupakan platform DNGA ketiga yang diproduksi oleh Daihatsu di Indonesia setelah Rocky, dan All New Xenia yang telah diluncurkan pada 2021, sekaligus tetap menjadi kendaraan bersegmen LCGC di Indonesia,” ujarnya saat Konferensi Pers Launching AlI New Astra Daihatsu Ayla di Black Canyon Coffee, Makassar, Rabu (29/03/2023).

Pada sisi interior, cockpit dashboard AlI New Ayla juga tampil modern dan sporty dengan nuansa advance feeling, ditambah desain meter cluster baru yang informatif, dan pengaturan AC digital modern yang membuat pengaturan suhu kabin menjadi lebih mudah.

Dalam hal performa, AlI New Astra Daihatsu Ayla tersedia dengan dua pilihan mesin baru, yaitu 1.2L WA-VE DOHC Dual VVT-i, dan 1.0L KR-VE DOHC VVT-i yang mampu memberikan akselerasi responsif dan bertenaga di RPM rendah sekalipun.

AlI New Ayla juga dilengkapi dengan transmisi D-CVT (Dual Mode Continuously Variable Transmission), membuat akselerasi kendaraan lebih halus, dan bahan bakar yang lebih efisien.

Ayla tersedia dalam beberapa varian mulai dari varian 1.0M M/T, 1.0X M/T, 1.0X CVT, 1.2R M/T dan 1.2R VT, ditambah varian asesoris terlengkap ADS yang terdapat mulai dari varian X hingga R dapat dipilih sesai kebutuhan dan selera pelanggan.

Sementara itu, Regional Head Indonesia Bagian Timur PT Astra Internasional-Daihatsu, Tulus Pambudi mengatakan, kehadiran generasi terbaru dengan ubahan total All New Astra Daihatsu Ayla ini peminatnya sangat tinggi.

“Belum lihat mobilnya saja sudah banyak yang melakukan pemesanan. Di Makassar sudah ada 22 SPK (Surat Pemesanan Kendaran),” ungkapnya.

Dikatakan, dengan sederet keunggulan serta teknologi terkini yang diberikan, sebagai mobil LCGC All New Astra Daihatsu Ayla tetap memiliki harga terjangkau mulai dari Rp144.300.000 hingga Rp200.200.000 untuk harga OTR Makassar.

All New Astra Daihatsu Ayla tersedia dengan delapan pilihan warna, yang diantaranya terdapat tiga warna terbaru yang tampil lebih sporty seperti, Ruby Red Metallic, Compagno Red, dan Metallic Orange yang dapat dipilih sesuai selera pelanggan. (Mit)