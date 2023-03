Peserta Turnament Golf Gembira, Hadiah Ikafe Unhas Berlimpah

MAKASSAR, Upeks—Ajang Ikafe Unhas Golf Tournament 2023 membanjiri pesertanya dengan berbagai hadiah berlimpah dan menarik. Ratusan hadiah diserahkan kepada peserta, dan 15 pemain dinyatakan keluar sebagai pemenang dalam ajang golf yang berlangsung 18 hole dalam kurun waktu 5 jam ini.

Setelah bertarung cukup melelahkan, pemenang best gross overall adalah Farisy dan best net overall adalah Imam untuk kategori Overall.

Sementara untuk flight A, best nett 1 dimenangkan Husain Hamzah, best nett diraih Limbong dan best nett 3 direbut Andri.

Untuk flight B, keluar sebagai juara best nett 1 yaitu Ophan Lamara, best nett 2 yakniMafrizal, dan best nett 3 adalah Krisna.

Pada flight C, best nett pertama adalah Syafrudin,sementara best nett 2 direbut Rajab dan best net 3 yaitu Fikri.

Tak berhenti di situ. Panitia Turnamen Golf Ikafe Unhas yang diketuai Ijoel R Muslang inj juga mengganjar hadiah bagi peserta dalam skill longest drive. Dimenangkan Febrian Amanda, nearest to the line kepada Novia Jaya dan nearest to the pin kepada Anti Rivai.

Sebagai wujud komitmen memuaskan peserta dan mitra yang hadir, ada 130 jenis hadiah yang dipersiapkan untuk menjadi doorprize peserta golf sebagai buah tangan untuk dibawah pulang. Baik itu HP, motor listrik, uang tunai, parfum hingga umrah dari NRA Tour. Termasuk pula memberikan kado menarik bagi 8 orang pemenang domino yang adu kemampuan sebagai kompetisi tambahan.

Sejumlah pengurus Ikafe mulai dari Ketua Umum Ikafe Unhas Hendra Noor Saleh, Sekjen Suaib Mappasila, Ketua II Muswirah Jusuf Kalla, Ketua III Supardi Najamuddin, Ketua IV Abd. Rahman “Boge” Farisi, Ketua Bidang Koordinasi Antar Lembaga Ijoel R Muslang, Ketua Bidang Alumni Mendunia Titien Syukur, Sekretaris Bidang Diaspora Connection Rahmawati Syamsul dan Sekretaris Bidang Ekonomi dan Perbankan Agus Maiyo menyerahkan hadiah piala dan bingkisan kepada sang juara.

“Bagi peserta, tournament golf ini mungkin sudah biasa. Tapi bagi kami ini menjadi bermakna karena menjadi pengalaman baru bagi kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Dan salah satu bentuk komitmen terimakasih kami adalah dengan memberikan banyak hadiah,” ujar Ketua Umum Ikafe Unhas Hendra Noor Saleh.

Sementara Itu salah satu peserta yang meraih doorprize perjalanan umrah Andi Bahrun Saad mengutarakan apresiasi dan kepuasannya. Karena perhelatan turnamen Golf Ikafe berjalan lancar dan sukses. Indikator kesuksesan ini, ungkap alumni Fakultas Teknik Unhas, tidak hanya tergambar dari antusiasme peserta yang membludak hingga over kuota dalam waktu singkat. Melainkan juga kemasan acara yang penuh hiburan, keakraban dan berbagai hadiah yang memuaskan peserta.

“Sebagai orang luar, saya melihat acara ini sangat sangat sukses. Dan Ikafe perlu untuk mengaktifkan alumninya agar memiliki kecintaan terhadap golf dengan aktivitas latihan rutin,” ujarnya.

Turnamen Golf Ikafe Unhas memang sangat fenomenal. Tumpah ruah sponsor ikut berpartisipasi. Seperti Jamkrindo, Hadji Kalla, BRI Insurance, PT Pegadaian, Bank Tabungan Negara, Bank BCA dan Asuransi Sinar Mas.

Tak ketinggalan golfer PT Nindya Karya, Bank Sulselbar, PT Hutama Trans Kencana, Asuransi FPG, Bank BNI, Askrindo Syariah, Bank Syariah Indonesia, PT Semen Gresik, Telkomsel, Angkasa Pura I, PT Pertamina, Askrindo, Jamkrindo Syariah, NRA Tour Travel dan Rupiah Cepat.(*)