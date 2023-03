Penguatan Program TJSL, Forum CSR Semen Tonasa Laksanakan Studi Banding

Pangkep,Upeks.co.id — Dalam rangka mendukung penuh program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Semen Tonasa tahun 2023, Unit CSR PT Semen Tonasa bersama Forum Desa/Kelurahan Ring 1 PT Semen Tonasa serta Forum Pendamping atau Local Community Officer (LCO) melaksanakan studi banding ke Provinsi Jawa Tengah, tanggal 9-12 Maret 2023.

Dalam kegiatan ini dirangkaikan pula penandatanganan pakta integritas oleh tiap Forum Desa/Kelurahan Ring 1 PT Semen Tonasa, yang disaksikan langsung oleh Direktur Utama PT Semen Tonasa Mufti Arimurti beserta jajaran Unit CSR, serta Kepala Desa Ponggok Junaedhi Mulyono, yang desanya menjadi tujuan studi banding kali ini.

Dipilihnya Desa Ponggok sebagai tempat studi Forum CSR PT Semen Tonasa dikarenakan keberhasilan desa yang berada di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini, dalam mengelola BUMDes-nya.

Direktur Utama PT Semen Tonasa, Mufti Arimurti mengharapkan, agar kegiatan studi banding ini dapat menambah wawasan Forum Desa/Kelurahan Ring 1 dalam upaya peningkatan kualitas Program dan Rencana Kerja CSR Tahun 2023.

“Dari kegiatan studi banding ini, semua peserta khususnya pengurus Forum Desa/Kelurahan Ring-1 serta Forum Pendamping, dapat menduplikasi model-model kegiatan pemberdayaan, yang kemudian disesuaikan dengan potensi desa masing-masing, agar program CSR dapat memberi dampak positif kepada masyarakat Desa/Kelurahan, BUMDes, dan perusahaan, sebagaimana kebijakan dan arah program TJSL PT Semen Tonasa saat ini,” ungkapnya.

Ari pun berharap, agar program yang digagas oleh Forum Desa/Kelurahan dari tahun ke tahun dapat ditingkatkan kualitasnya, utamanya mengarah ke program-program berbasis Created Shared Value (CSV), sehingga program pemberdayaan tersebut dapat memberikan value bagi peningkatan kinerja perusahaan.

Sementara itu, Kepala Desa Ponggok, Junaedhi Mulyono sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas dipilihnya desa yang ia pimpin sebagai daerah tujuan pembelajaran oleh Forum CSR PT Semen Tonasa.

“Terima kasih kami ucapkan kepada PT Semen Tonasa beserta seluruh peserta studi banding dari Forum Desa/Kelurahan Ring-1 serta LCO yang hadir, karena telah memilih desa kami sebagai tujuan studi banding. Semoga dari sedikit hal yang bisa kami sharing dari pengalaman kami dalam mengelola BUMDes dan pengembangan masyarakat ini bisa bermanfaat untuk semuanya,” ucapnya.

Pada kegiatan studi banding ini, rombongan juga berkesempatan mengunjungi INSIST (Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations) di Kaliurang, Provinsi DI Yogyakarta. Yaitu sebuah lembaga kajian pemikiran dan peradaban kontemporer Islam di Indonesia, yang juga menjadi laboratorium pemberdayaan komunitas dan program-program pemberdayaan yang berkelanjutan.(rls)