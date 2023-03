Mercure Makassar Sajikan Paket Buka Puasa Nuansa Arabian

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Dalam memperingati bulan suci Ramadan 1444 H, Mercure Makassar Nexa Pettarani menghadirkan paket buka puasa dengan makan sepuasnya dengan tema Wonderfull Indonesia.

General Manager Mercure Makassar Nexa Pettarani, Wiwied Nurseka mengatakan, Mercure Makassar Nexa Pettarani menyajikan menu berbuka puasa mulai dari ta’jil, makanan utama hingga makanan penutup dengan cita rasa Indonesia dan memadukannya pula dengan menu bernuansa Arabian.

Kata dia, salah satu keunikannya dengan bisa menikmati makanan khas Arabian seperti Nasi Kebul, Kebab dan beberapa sajian lainnya.

“Pada Ramadan kali ini, Mercure Makassar Nexa Pettarani memberikan harga yang tentunya sangat terjangkau, hanya di harga Rp150.000 nett per orangnya dengan All You Can Eat Buffer Ramadan 1444 H,” ungkapnya.

Selain itu, untuk berbuka puasa kali ini pihaknya membuka di area Losari Restoran dan tentunya di Outlet baru di The Light yang nantinya juga akan ada live musik sambil ngabuburit.

“Tentunya dengan ini semua kami berharap masyarakat Makassar dengan menjadikan Mercure Makassar Nexa Pettarani sebagai pilihan pertama untuk berbuka puasa bersama komunitas dan keluarga,” ujarnya. (Mit)