Karebosi Premier Hadirkan Paket Buka Puasa Rp99.000 dengan Makan Sepuasnya

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Menyambut Ramadan 1444 H, Hotel Karebosi Premier Makassar menghadirkan paket buka puasa dengan makan sepuasnya mulai 25 Maret 2023, di Karebosi Sky Lounge.

Perwakilan Hotel Karebosi Premier Makassar, Binsar J Samosir mengatakan, paket buka puasa ini ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau yaitu Rp99.000 per pax, yang konsepnya all you can eat atau makan sepuasnya.

“Kita juga ada promo bagi yang reservasi sebelum 25 Maret 2023, dengan reservasi minimal 10 orang akan mendapatkan satu lembar voucher renang Karebosi Primier Hotel,” ungkap Binsar, Sabtu, (11/3/23).

Selain itu, untuk buka puasanya akan disajikan nanti di lantai 18, 19, dan 20. “Kapasitas tempat buka puasa dapat menampung hingga 500 tamu, sehingga sangat cocok untuk keluarga, reunian atau acara buka puasa bersama,” katanya.

Sementara itu, Marketing Hotel Karebosi Premier, Nurul menambahkan, untuk menunya nanti tiap hari akan berbeda. Menu yang disajikan ialah menu nusantara.

“Menu-menu yang dihadirkan menu yang memang cocok di lidah kita semua,” ucapnya.

Seperti aneka takjil, gorengan, gado-gado atau ketoprak, aneka olahan ikan, ayam, serta berbagai menu lainnya. (Mit)