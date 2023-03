JNE Ngajak Online 2023 “Goll..Aborasi Creativolution”

Jakarta, Upeks–JNE kembali hadir menggelar program webinar secara Hybrid dan offline “JNE Ngajak Online 2023” pada Kamis, 16 Maret 2023 di M Bloc Space – Creative Hall Jl. Panglima Polim no. 37 Jakarta Selatan. Program “JNE Ngajak Online” ini telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan bertujuan memberikan edukasi mengenai strategi penjualan di era digital untuk meningkatkan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Di tahun 2023, “JNE Ngajak Online” akan mengusung tema “Goll..Aborasi Creativolution” dan juga diselenggarakan di 10 kota yaitu Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Makassaar, Medan, Pontianak, Palembang dan Denpasar.

Presiden Direktur JNE, M Feriadi Soeprapto memberikan sambutan, dalam acara yang dilangsungkan secara hybrid dan offline, beliau menyampaikan dukungan terhadap kemajuan bisnis yang dilakukan para pelaku UMKM dalam memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan pemulihan perekonomian Nasional dalam adaptasi kebiasaan baru.

Hadir sebagai narasumber dari pemerintahan sebagai pemangku kebijakan terkait UMKM, Rulli Nuryanto S.E, M,Si (Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro), dan akan hadir pula pembicara yang mewakili para pelaku UMKM kreatif yang merupakan brand artisan lokal Indonesia, yaitu: Sulaiman Said (Creativepreneur & Founder Kamengski), Andovi Da Lopez (Entrepreneur & Content Creator), Martha Suherman (Creative Photographer). “Dinamika Pemasaran untuk Millineal dan Gen Z untuk mengembangkan produk unggulan” menjadi tema pembahasan utama yang akan disampaikan oleh Kurnia Nugraha selaku (Head of Media Relation JNE) dan Luthfi Safitri Zein (Head of Roket Indonesia) yang akan menyampaikan dukungan JNE sebagai perusahaan logistik Nasional dalam mendukung UMKM Indonesia agar dapat meningkatkan daya saing di saat ini.

VP of Marketing JNE, Eri Palgunadi, mengatakan, salah satu aktivitas yang terpenting dalam ekosistem bisnis online adalah pengiriman, yang dapat menentukan keberhasilan suatu transaksi online, mulai dari cara pengemasan paket dan pemanfaatan produk layanan JNE sesuai kebutuhan para pelaku UMKM. “UMKM di Jakarta memiliki potensi untuk berkembang apabila dapat memaksimalkan penjualan secara online. Karena itulah JNE hadir dan menyelenggarakan program “JNE Ngajak Online 2023” “Goll..Aborasi Creativolution” yaitu JNE melakukan engagement dengan UMKM Lokal di 10 kota dengan mengedukasi dan mengintegrasi baik offline maupun online sehingga 360 marketing tercipta,” ujarnya.

Selain penjelasan mendalam mengenai strategi distribusi paket serta pemasaran trend digital, JNE pun memberikan kesempatan untuk mendaftar langsung menjadi member JNE Loyality Card (JLC) pada saat acara workshop dilakukan. Peserta yang sudah terdaftar sebagai member JLC akan mendapatkan bonus 10 poin dan seluruh peserta berkesempatan mendapatkan voucher ongkir senilai Rp.5 juta. (*)*